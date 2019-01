Luego de la exigente semana de pretemporada en Colón, el plantel tuvo ayer día libre y esta mañana se volverá a reunir en Mitre y Puccini. Mañana tendrá su segundo amistoso del año frente a San Martín (T). Mientras, se sigue buscando un volante para reforzar el mediocampo.

Después de siete intensos días de trabajo en doble turno en Colón, en la provincia de Entre Ríos, el plantel de Villa Dálmine regresará hoy a los entrenamientos en nuestra ciudad, cuando a la mañana vuelva a reunirse en el estadio de Mitre y Puccini.

La delegación Violeta dejó el domingo el Hotel Paysandú, luego de otro exigente entrenamiento físico que realizó por la mañana. Y ayer lunes, el cuerpo técnico le dio descanso a los jugadores, que comenzarán hoy una semana muy importante de cara a la reanudación del campeonato de la Primera B Nacional.

Es que mañana miércoles, Villa Dálmine disputará su segundo amistoso del año frente a San Martín de Tucumán, en un encuentro que finalmente se llevará adelante en el Club Hindú de Don Torcuato en horas de la mañana. Posteriormente, el sábado, los dirigidos por Walter Nicolás Otta también se medirán con Colegiales.

Estos dos amistosos y los entrenamientos que el plantel complete en estos días servirán para que los jugadores vayan aflojándose después de la semana más exigente de preparación física, pensando además que el viernes 1º de febrero, el Violeta visitará a Atlético Rafaela en la reanudación del campeonato de la Primera B Nacional.

SEGUNDO REFUERZO. La búsqueda de la segunda incorporación para reforzar el mediocampo después de las salidas de Cristian Álvarez y Federico Jourdan le está costando más de lo esperado a Villa Dálmine. El primer apuntado fue Marcos Rivadero, quien finalmente no quiso regresar a la institución de nuestra ciudad. La segunda opción resultó Leandro Guzmán (ex Atlanta y Deportivo Morón), pero Almirante Brown (su actual club) no tiene intenciones de liberar su ficha y su llegada también se cayó.