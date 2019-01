Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 15/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 15/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MENOTTI EN LA SELECCIÓN La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorprendió ayer al comunicar la contratación de César Luis Menotti como secretario de Selecciones Nacionales. Su asunción oficial será el 1° de febrero, aunque ya tendrá presencia en el predio de Ezeiza. "El Flaco", DT campeón en Argentina 1978, tendrá responsabilidad sobre todos los seleccionados nacionales, desde la Sub 15 hasta la Mayor. Y en ese sentido, a mitad de año, tras la Copa América "Brasil 2019" tendría la responsabilidad de tomar una postura respecto al entrenador de la Selección Mayor, ya que luego del certamen vencerá el plazo de Lionel Scaloni. RIVER: PRIMER AMISTOSO Esta noche, River Plat disputará su primer y único amistoso de esta pretemporada cuando enfrente a Nacional de Uruguay en el Campus de Maldonado en un partido que comenzará a las 22.10 horas. Para este encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo dispondría la siguiente alineación: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. El Millonario se prepara para afrontar dos compromisos de la Superliga que le quedaron pendientes del semestre anterior: el sábado 19 de enero recibirá a Defensa y Justicia, mientras que el miércoles 23 jugará ante Unión de Santa Fe. LLEGÓ MARCONE El volante Iván Marcone se realizó ayer la revisión médica antes de incorporarse a los entrenamientos de Boca Juniors. "Mi deseo era estar acá", manifestó el jugador que llega al Xeneize desde Cruz Azul de México. "Es un desafío muy lindo que tengo la posibilidad de afrontar", comentó el jugador, quien tiene la ilusión que esta oportunidad lo acerque a una chance en la Selección Argentina: "Para ir a la Selección, primero me tengo que ganar mi lugar en Boca", señaló al respecto. AILLONE EN CENTRAL El mediocampista Agustín Allione se convirtió en nuevo refuerzo de Rosario Central, que finalmente logró su contratación después de un par de intentos frustrados en anteriores mercados de pases. El jugador, que no había pasado la revisión médica en Racing a mediados del año pasado, llega al Canalla a préstamo por 18 meses y con una opción de compra de 2,7 millones de dólares por el 80% de su pase. ENZO DÍAZ, A CÓRDOBA Talleres confirmó un nuevo refuerzo: Enzo Díaz (23 años), lateral izquierdo de Agropecuario de Carlos Casares, quien se incorpora a préstamo con opción de compra. ARQUERO PARA EL GLOBO El arquero paraguayo Antony Silva firmó ayer un contrato y se convirtió en el segundo refuerzo de Huracán (el otro fue Lucas Barrios), de cara a la segunda parte de la Superliga y la Copa Libertadores de América. El arquero, de 34 años, titular en el Seleccionado de Paraguay, llegó con el pase en su poder tras desvincularse de Cerro Porteño, donde jugó los últimos tres años (arregló un vínculo a préstamo por dos años). Ahora reemplazará al histórico Marcos Díaz, quien decidió no renovar el contrato que venció el pasado 31 de diciembre y acordó su incorporación a Boca.

