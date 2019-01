Cambiemos respalda a Abella: "Esto tiene que ver con una interna policial"

La concejal Romina Buzzini aseguró que el jefe comunal es víctima de una operación para tratar de "vincular" su figura al exjefe de la DDI zonal "Perico" Pérez, sospechado de corrupción. Y afirmó que el HCD no debe inmiscuirse en el asunto. Mientras tanto la oposición avanza en conformar una comisión investigadora sobre la denuncia periodística de A24, La oposición comenzó este martes a delinear el pedido para conformar una comisión investigadora en el seno del Concejo Deliberante que establezca los vínculos entre el Municipio y el exjefe de la DDI zonal Leonardo "Perico" Pérez, apartado de la fuerza sospechado de diversos hechos ilícitos. Las bancadas disidentes tomaron la posta de una denuncia realizada en la televisión nacional por el reconocido periodista Rolando Graña, quien presentó un informe de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense que aseguraba que el intendente Abella había pedido de manera personal el arribo de Pérez al distrito. El informe periodístico se viralizó rápidamente por las redes sociales. Si bien hasta el momento no hay un llamado oficial a sesionar, la propuesta de esta comisión investigadora -integrada por representantes de todos los bloques políticos- podría ser puesta a consideración del cuerpo legislativo el próximo lunes, en lo que sería la primera sesión extraordinaria del año. La oposición inició ayer martes charlas para determinar los pasos a seguir, definir cómo actuará la comisión y cuáles podrían ser sus medidas. Al respecto, desde el bloque PJ-Unidad Ciudadana, la concejal Romina Carrizo precisó que la comisión tendría la potestad de efectuar "pedidos de informes", llamados a "responsables políticos" e incluso "presentaciones fuera del marco de lo político, si las circunstancias se dan". Para crearla, la oposición se ampara en el artículo 17 del Reglamento interno del HCD, donde se establece que "en todo asunto que el Concejo estime conveniente, por su índole, podrá nombrar o autorizar al Presidente para que designe Comisiones especiales que dictaminen sobre él". Pero la comisión tendrá un difícil ruedo porque Cambiemos, la primera minoría del HCD, está convencida que la denuncia responde a una "interna policial". Así lo afirmó ayer Romina Buzzini, referente del bloque oficialista, en contacto con la prensa: la edil reafirmó su voto de confianza en la administración del intendente y apuntó contra lo que consideró oportunismo político de la oposición. "A mi criterio, y conociendo un poco cómo viene el tema, tiene que ver con una interna policial. Es dura la batalla que se viene dando dentro de la Bonaerense, eso lo conocemos todos; y sabemos que es uno de los mayores problemas que enfrentó la gobernadora y al cual trató de darle las herramientas necesarias para mejorar esta institución, valiosa en si porque tiene en sus manos la seguridad de toda la provincia, pero que durante años ha sido foco de gran corrupción", expresó Buzzuni. Para la edil, "a las claras esto es una operación que intenta ensuciar al intendente, y quedará en investigación tanto de Asuntos Internos como de la Justicia". El espíritu de la comisión investigadora propuesta por los bloques opositores, sostuvo entonces, es una "iniciativa netamente política". "La oposición trata de vincular y ensuciar la figura del intendente Abella con estas acciones que han sido totalmente inesperadas por la gente que conforma el gobierno, desafortunadas y repudiadas. Sea quien sea, el que comete un delito es un delincuente. Lo que sí me parece es que debemos dar paso a la Justicia, y nada tiene que ver el intendente con todo esto, mucho menos el Concejo Deliberante", subrayó Buzzini. "Ni tendríamos que hablar de formar una comisión. Creo que el mismo Ejecutivo tendría que ponerse al frente de estas investigaciones para dejar en claro cuál es su posición", manifestó Rubén Romano, concejal del PJ-UC, en ronda de prensa ayer. Según el edil, el arribo de "Perico" Pérez al distrito se debió al "amiguismo, presiones y compromisos de nombrar a ciertas personas, aunque después se tengan que pagar". "Queremos que esto tome estado público para que la gente entienda cómo se están manejando las cosas", expresó Romano.

