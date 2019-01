Por la tarde disputarán un amistoso en Hindú Club de Don Torcuato, como continuidad de esta pretemporada de verano; con el objetivo de asegurar su lugar en la Primera B Nacional y volver a clasificar al Reducido por el segundo ascenso. En la continuidad de esta pretemporada de verano, Villa Dálmine enfrentará hoy a San Martín de Tucumán en lo que será su segundo amistoso del año después del que disputó el pasado sábado frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay en Colón. En esta oportunidad, el encuentro se desarrollará desde las 16:30 hs. en el Hindú Club de Don Torcuato, el lugar que eligió el Ciruja para llevar adelante la parte más exigente de su preparación para la segunda parte del campeonato de la Superliga. De esta manera, el Violeta se reencontrará con el Santo tucumano después de aquel inolvidable y dramático 3-3 jugado en La Ciudadela en mayo pasado que dictaminó la eliminación del equipo de nuestra ciudad del Reducido por el ascenso a la Superliga y que marcó el primer paso para San Martín, que finalmente se terminaría quedando con el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino. Ahora, el equipo dirigido por Walter Gastón Coyette se prepara para tratar de mantenerse en la Superliga, mientras que Villa Dálmine trabaja con el objetivo de asegurar su lugar en la Primera B Nacional y volver a clasificar al Reducido por el segundo ascenso. En ese sentido, el DT Walter Nicolás Otta sigue a la espera de la llegada de la segunda incorporación para reforzar el mediocampo, luego de que se cayeran las primeras dos opciones: el cordobés Marcos Rivadero y el chaqueño Leandro Guzmán. Por ello, ahora, la dirigencia Violeta busca diferentes alternativas entre nombres del ascenso y también entre juveniles de algunos equipos de la Superliga que no tendrían muchos minutos en este semestre. "Pero está difícil", contó un dirigente. Mientras tanto, en el primer amistoso del año, el pasado sábado frente a Gimnasia (CdU) en cancha del Club Santa Rosa de San José, "Nico" Otta dispuso a Lucas Cuevas como volante titular por la derecha, mientras que en la segunda parte del ensayo probó a Manuel Bouvet, volante de 26 años de Recreativo San Jorge de Villa Elisa (fue el autor de uno de los dos goles del 2-1). En cambio, no pudo ver en acción a David Gallardo, quien no participó del amistoso por una sobrecarga muscular.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine se mide hoy con San Martín de Tucumán

