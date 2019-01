Concejales del PJ-Unidad Ciudadana pedirán al Defensor del Pueblo de la Provincia que interceda ante la instalación del peaje en Ruta 6, como así también por el estado en el que se encuentra la Autovía y la falta de mantenimiento. "Están dejando que la ruta se destruya para justificar el peaje" aseguró Rubén Romano. La reaparición de trabajadores y el reinicio de tareas en la zona donde la Provincia instalará el peaje en la ruta 6 volvió a poner en discusión una situación que ya tuvo rechazo por un gran número de vecinos, quienes tanto en 2017 como el año pasado se manifestaron en contra de la instalación de las cabinas de cobro. Es por ello que Concejales del PJ-Unidad Ciudadana anticiparon el pedido de intervención al Defensor del Pueblo de la Provincia, organismo ante el cual además denunciaron el mal estado de conservación del trazado que representa un serio riesgo para los vecinos que por allí circulan. "Es este pedido, hemos incluido por un lado, se tenga en cuenta la voluntad de los vecinos que no quieren un peaje que divida la Ciudad en dos. Pero además, solicitamos un cronograma de reparación por parte de la Provincia ya que el estado de abandono y destrucción que tiene hoy en día la ruta, es un verdadero peligro para la gente e incluso se ha cobrado vidas" sostuvo Luis Chesini. Por su parte, la Concejal Romina Carrizo aseguró que "al no contar nuestra Ciudad con un Defensor del Pueblo, debido a la negativa del Intendente, debemos solicitar intervención al ámbito provincial, con quienes ya estamos en contacto por los aumentos en las tarifas y otros temas. El propio Abella dijo, en torno al Defensor del Pueblo, que él mismo era quien se encargaba de defender a los vecinos. Lamentablemente, se ha quedado de brazos cruzados viendo como un peaje dividirá a la Ciudad en dos, y los vecinos deberán pasar por él para ir de sus casas al trabajo, o a visitar a un familiar". A su vez, la edil anticipó que "nuestro bloque se sumará a la Comisión de Seguimiento integrada por pares de otros Municipios, y que por ejemplo intervienen en el tramo que abarca la zona de Luján. De esta manera, podremos trabajar en un frente común para defender a los vecinos ante un nuevo atropello". Por último, el Concejal Rubén Romano sostuvo que "lamentablemente, están dejando que la ruta se destruya para justificar el peaje. Eso explicaría la falta de obras, de mantenimiento, pero por sobre todas las cosas, de iniciativas por parte del Municipio para resolver estas cuestiones". "Sin embargo, los vecinos de Campana ya pagan por tener una ruta en condiciones, no necesitan un peaje" continuó Romano. "Lo hacen cuando abonan sus impuestos, en donde ya se destinan millones de pesos al mantenimiento vial. Nos pondremos codo a codo con los vecinos para decirle no al peaje, pero si igualmente lo instalaran con la excusa de garantizar mejores condiciones de transitabilidad y seguridad, como todo indica que ocurrirá, deberían descontarle a todos los contribuyentes los impuestos que ya se pagan para un mismo fin" concluyó.

Carrizo, Romano y Chesini, hablaron sobre la reanudación de las obras en el peaje local



Rubén Romano:

"Los vecinos de Campana ya pagamos por tener una ruta en condiciones, no necesitan un peaje"

