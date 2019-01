P U B L I C



He leído en la edición del día de la fecha la publicación de la Sra Espinosa sobre las motos que que circulan impunemente por las veredas, en este caso particular tienen (las motos) la excusa de la reparación del pavimento en las esquina mencionada. Pero esta situación que las motos circulan por las veredas en la mayoría de las calles y avenidas de nuestra ciudad y con el agravante de que se utilizan con toda impunidad para ingresar las rampas para discapacitados y circulan por las veredas de esquina a esquina andando a cualquier velocidad y no respetando la seguridad de los peatones. Fuí testigo presencial en una oportunidad donde dos señoritas policías tuvieron que refugiarse para no ser embestidas por uno de esos irresponsables. ¿Qué hacen los agentes de tránsito y la misma policía que no sancionan de acuerdo a las ordenanzas vigentes a estos energumenos irresponsables que no respetan las vidas ajenas ni la propia? Sin otro particular saludo a ud, muy atte. Carlos A. Stortoni DNI 4731739



Correo de Lectores

Por Carlos A. Stortoni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: