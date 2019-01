Se podrán pagar con SUBE las lanchas colectivas

Será a partir del 21 de enero para quienes usen las embarcaciones que conectan la Estación Tigre con el Delta. Se realizó un trabajo de articulación entre la Subsecretaría de Transporte de Provincia, Nación Servicios (SUBE), los concesionarios de las líneas de transporte y la Dirección de Islas para poder llegar a un sistema de cobro que reduzca la evasión, permita contar con mayor control e información sobre la cantidad de pasajeros que se trasladan y así asegurar la sustentabilidad del sistema de transporte en el Delta y poder mejorarlo a futuro. En declaraciones a los medios Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de PBA expresó "Es una buena noticia para las miles de personas que viajan por las Islas del Delta, ya que es un sistema fácil y ágil. Fue un compromiso que asumimos". Esta información ayudará a diseñar un sistema de transporte fluvial mejor en base a las demandas de los residentes y los visitantes del Delta. El subsidio para los residentes isleños será afrontado por la Provincia de Buenos Aires. Se estima que el beneficio alcanzaría a unos 10 mil residentes del Delta. "Es importante aclarar que hay una tarifa especial para los residentes isleños, y los docentes y alumnos del Delta podrán seguir utilizando el servicio de manera gratuita", agregó Campbell. El transporte fluvial NO entra dentro del esquema de descuentos de Red SUBE, es decir que no se realizan descuentos adicionales por viajes consecutivos dentro de las 2hs como sucede con el Colectivo, Tren y Subte. El sistema SUBE funcionará en paralelo con el sistema actual hasta mayo, por lo que le brinda al residente isleño previsibilidad y tiempo para poder hacer el registro apropiado en la Dirección de Islas para contar con el descuento en su tarjeta SUBE. El trámite es por única vez y le permitirá al usuario contar con los beneficios de la tarjeta SUBE (recuperar el saldo de la tarjeta en caso de extravío o hurto, carga virtual a través de los distintos puntos de carga, etc.). El sistema será de apertura y cierre del viaje para cobrar únicamente el tramo realizado. Este nuevo sistema permitirá contar con información precisa del subsidio que se paga y se deja de realizar en base a una declaración jurada que hace la empresa. "Este es un paso más para seguir mejorando la conectividad de nuestros ríos e islas. Durante muchos años la Provincia les dio la espalda, con estos avances esperamos que nuestro Delta crezca y se desarrolle cada vez más ya que tiene mucho para ofrecerle a los argentinos".

