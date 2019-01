Marisa Mansilla

Lectores entrenados y experimentados así como lectores quizás más jóvenes, o no, pero que recientemente descubren la conexión fuerte , atrapante y el disfrute que puede proporcionarles un texto literario pueden ir incursionando en todos los géneros, llevar a cabo elecciones de acuerdo a sus preferencias lectoras y elegir entre novelas, cuentos, relatos biográficos, poesía, teatro,… pero los más acotados tiempos de dedicación a la lectura literaria debido a los más diversos motivos y aún así, la necesaria alta concentración imprescindible en esos momentos para alcanzar una comprensión de lo que despliega el texto y la posibilidad de ir elaborando a posteriori la propia interpretación, conduce a que los géneros preferidos dentro del marco que ofrece la narrativa sean la novela y el cuento. Estos últimos por su brevedad permiten asimismo la posibilidad de llegar a conocer los finales de las historias narradas más rápidamente sin someter el proceso de lectura a pausas y segmentaciones que por lo general impone el ritmo más moroso de las novelas. El cuento es un género con una más extensa y sólida tradición literaria que arranca desde los más antiguos relatos míticos orales pero que como todo género que no muere se va reformulando, deconstruyendo y reconstruyendo, rescatando los elementos privativos de su naturaleza discursiva por lo que son indiscutiblemente "cuentos" y no otra cosa y avanzando en variaciones que le permitan actualizar su formato acorde a nuevos planteos sociales, culturales y estéticos. Y sin perder de vista, así presenten un universo de ciencia ficción imaginando un determinado mundo futuro o bien una retrospectiva a un pasado histórico ya lejano el hecho de que interpelen, se pregunten, cuestionen o revelen aspectos del real social cotidiano por lo que atraigan al interés lector. El cuento en su brevedad, escasos personajes y unicidad o bien pocas historias que en él se desarrollan no se aparta del preciso mecanismo de relojería que necesita para que todo funcione a la perfección y nos interese, nos entretenga y nos sorprenda. La concepción maquínica del texto literario de Roland Barthes está presente en el cuento en su máxima expresión y para que esto sea así cada línea, cada palabra, cada signo de puntuación y entonación, cada segmento descriptivo, narrativo, dialógico y comentativo así como la construcción de los personajes, de sus acciones y los hechos que producirán el progreso de la historia, así como la figura del narrador y las posibles formas de su relato deben ser trabajadas minuciosamente, puntillosa-mente. Las lecturas más distendidas vacacionales en combinación con la rapidez con que queremos ir resolviendo o desprendiéndonos de las cosas que nos ocupan pueden favorecer el acercamiento a los cuentos, por lo tanto voy a proponer un potpourri de cuentos de autores argentinos de los siglos XX y XXI, algunos de ellos ya clásicos en nuestra literatura y lamentablemente dejando afuera de esta selección a muchísimos otros autores muy valiosos, para que los lectores curiosos se vayan acercando con absoluta libertad. Los cuentos de "El jorobadito" y las "Aguafuertes" de Roberto Arlt (Bs.As. 1900-1942) colocarán al lector frente al Bs. As. de principios de siglo con sus personajes fracasados, traidores o traicionados, vivillos o fatalmente desamorados y frente a una narración poderosa con la fuerza viva de la coloquialidad impresionante de la calle, inusitada en la literatura argentina de la época, lo que dejará huellas en los cuentistas posteriores. Leer o releer los cuentos de Jorge Luis Borges (Bs.As. 1899- Ginebra 1986) desde la "Historia universal de la infamia" o "Ficciones" a "El libro de arena", o los de Julio Cortázar (Bruselas 1914 – París 1984) desde "Bestiario" a "Deshoras" nos permitirá un recorrido que llega hasta los planteos filosóficos más profundos, una imaginería deslumbrante y los desafíos intelectuales que genera el policial, género inicialmente considerado menor, a las críticas cuando no la sátira despiadada al pensamiento de una clase media argentina prejuiciosa y mediocre. Silvina Ocampo ( Bs. As. 1903 – 1993), "la hermana menor" de los Ocampo en términos de Mariana Enríquez introduce una nueva voz en la narrativa breve argentina, una voz femenina, en ocasiones infantil aunque nada ingenua y a veces llena de perversión y hasta crueldad. Sus cuentos de "Viaje olvidado", "La furia y otros cuentos" y "Las invitadas" merecen que le dediquemos parte de nuestro tiempo lector. Más próximo a nuestro presente Abelardo Castillo (Bs.As. – San Pedro 1935 – Bs.As. 2017) infatigable creador de revistas literarias con títulos de animales fantásticos como "El grillo de papel" junto a Humberto Costantini, "El escarabajo de oro" con Liliana Heker y "El ornitorrinco" con Liliana Heker y Sylvia Iparraguirre recoge la tradición cuentística anterior y la difunde no sólo en el formato tradicional libro sino también mediante las publicaciones periódicas de sus revistas . Sus cuentos de "Las otras puertas", "Cuentos crueles" y "Las panteras y el templo" son magistrales . Liliana Heker ( Bs.As. 1943) Desde muy temprana edad escribió con Abelardo Castillo y en sus "Cuentos reunidos" publicados por Alfaguara en 2016 el lector encontrará sus maravillosos cuentos "La fiesta ajena", "Los que vieron la zarza", "La muerte de Dios" entre otros. Ricardo Piglia (Adrogué 1941 – Bs.As. 2017) teorizó sobre el cuento en su ensayo "Formas breves" y desde "Jaulario" hasta "Nombre falso" y "Los casos del comisario Croce" el lector podrá encontrar también su interés por la historia, por la literatura norteamericana, especialmente Faulkner, por el policial negro que según su criterio revela la cara más miserable y oscura de la sociedad. Samanta Schweblin (Bs.As. 1978) con sus cuentos de "El núcleo del disturbio", "Pájaros en la boca" y "Siete casas vacías" y Betina González ( Villa Ballester 1972) con su último libro de cuentos "El amor es una catástrofe natural" representan la alta calidad literaria de estas dos narradoras tan jóvenes y el saludable estado del género en nuestro país. Claro que si los lectores son más clásicos y no le temen a la literatura del siglo XIX o anteriores bien podrían deambular por la obra de Balzac, Guy de Maupassant, Anton Chejov y Edgard Allan Poe y seguir deleitándose sin pausa. O sea y para concluir ¡¡¡¡¡lectores veraniegos de cualquier edad, el tiempo está inestable y está bueno leer cuentos!!!!!! Marisa Mansilla / Taller Álgebra y Fuego / marisamansilla2000@yahoo.com.ar

Mariana Enríquez introduce una nueva voz en la narrativa breve argentina.





“Historia universal de la infamia" de Jorge Luis Borges es siempre una opción atractiva





“Aguasfuertes porteñas" de Roberto Arlt, con un estilo constructivo puntillosamente logrado



Te hago el cuento:

Cuentos para el verano o para todo el año, un potpourri

Por Marisa Mansilla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: