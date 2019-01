Condenaron a Milagro Sala a 13 años de prisión

Tras seis meses de debate y después de rechazar los pedidos de nulidad e inconstitucionalidad de las defensas, el tribunal presidido por María Alejandra Tolaba e integrado por las vocales Carolina Pérez Roja y Cecilia Sadir condenó a la dirigente social también a inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo lapso de tiempo. La líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, fue condenada el lunes por la noche a 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Justicia de Jujuy la consideró jefa de una asociación ilícita y la declaró culpable de los delitos de fraude a la administración pública y extorsión. Lo hizo en la causa conocida como Pibes Villeros. La fiscalía había pedido 22 años de prisión como autora del delito de "asociación ilícita", en su carácter de jefa de la misma; coautora de "fraude a la administración pública" y coautora de "extorsión en concurso real". La sentencia se conoció después de una extensa jornada que comenzó a las 9 hs. del lunes, pero que se suspendió hasta las 16 a raíz de la detención en Formosa, por una causa de narcotráfico, de uno de los 29 imputados que eran juzgados junto a Sala: Juan Manuel Aguilera, hijo de la diputada provincial de Cambiemos Mabel Balconte, que debió ser trasladado hasta Jujuy. Aguilera fue uno de los acusados que inculparon a Sala y el único de los 30 imputados al que la fiscalía le pidió la absolución, que a última hora del lunes consiguió. La Oficina Anticorrup-ción, por su parte, había solicitado 18 años de prisión. La defensa de Sala anticipó que apelará el fallo y denunció "serias" irregularidades en la causa conocida como Pibes Villeros, en la que se investiga el supuesto desvío de $60 millones del Estado nacional para la construcción de viviendas sociales. Según la fiscalía, el dinero se retiraba en bolsos y era trasladado por personas del círculo de confianza de Sala hacia su domicilio. "Qué fácil es acusar a esta negra, qué fácil es llenar de mentiras. Pero que se termine de una vez este circo, que se termine este hostigamiento de la Justicia y de algunos sectores de la prensa", expresó Sala durante los alegatos de la tarde, antes de conocer la sentencia. "Morales me tiene miedo y es un cagón", reiteró en varias oportunidades, y aseguró que los cooperativistas imputados en esta causa eran "todos inocentes". El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , celebró el fallo de la Justicia provincial que condenó a 13 años de prisión a la dirigente social Milagro Sala. "Este fallo es uno de los hitos más importantes, que está poniéndole una bisagra a la cultura de la violencia y la corrupción en la provincia", destacó. Morales criticó al senador nacional Miguel Pichetto (PJ Federal), quien había cuestionado el fallo contra Sala. "Me extrañan sus dichos porque no conoce la causa. Todos los argentinos hemos visto cómo se sacaban en cajas y bolsos todo el dinero del Banco Nación. Se ha probado la asociación ilícita, la defraudación y las amenazas", enfatizó, y aconsejó a Pichetto "leer la causa".

