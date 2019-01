P U B L I C



El Verdinegro debuta el domingo frente a La Sonia como visitante. El lunes, el DT Cristian Tejera dispuso una práctica de fútbol en la que paró la probable formación titular. Defensores de La Esperanza está ajustando los últimos detalles de cara al debut que hará el domingo en la Copa Federación Norte 2019, cuando enfrente a La Sonia de José C. Paz como visitante desde las 17 horas. Bajo las órdenes del director técnico Cristian Tejera y el preparador físico Andrés Peluffo, el plantel realizó el lunes un entrenamiento que se dividió entre trabajos de coordinación y definición y un ensayo táctico en el que se vio la probable formación titular para el debut, que sería con Daniel Doello; Santiago Aguilar, Brian Aranda, Matías Andrusyszyn, Sergio Robles; Federico Godoy, Gonzalo Ramos, Nahuel Bardallo, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. Esta alineación se impuso 3-1 con goles de Fernández (2) y Pablo Godoy sobre el segundo equipo, conformado por Franco Benítez, Matías Vasallo, Mariano Rosada, Rodrigo Barrios, Nahuel Balanti; Marcelo Dorregaray, Alan Martínez, Omar Andrusyszyn, Matias Borgoñone; Jaime Castillo e Isaías Tejera De la práctica de fútbol no participaron Maximi-liano Díaz (cuadro gripal), Esteban Soraire y Daniel Venecio (ambos con sobrecarga muscular). "Fue un entrenamiento con mucha intensidad, nos sirvió mucho para ir definiendo detalles y dudas que tenemos, porque todavía no tenemos confirmado el once inicial. Por suerte, los 28 jugadores están en un nivel muy bueno y cada uno de ellos pide estar en cancha en el debut. Lástima que solamente pueden entrar once", señaló tras la práctica el DT Cristian Tejera.

Copa Federación:

Defensores de La Esperanza también perfila su equipo

