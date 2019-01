El delantero campanense había dejado el plantel del Dragón porque tenía todo acordado para sumarse a Técnico Universitario de Ecuador. Sin embargo, el pase se cayó y regresó al equipo de Núñez. Aunque él mismo lo había confirmado y así había salido publicado en diferentes medios de Ecuador, el pase de Diego Dorregaray a Técnico Universitario no se concretó y, entonces, el delantero campanense seguirá siendo parte del plantel de Defensores de Belgrano que participa del campeonato 2018/19 de la Primera B Nacional. "Fonito", de 26 años, ya había tenido una experiencia en la Primera División de Ecuador con el Guayaquil City, donde disputó 36 partidos y convirtió 8 goles. Sin embargo, no encontró las condiciones para seguir en esa competencia y se incorporó a Defensores de Belgrano, su cuarto club en el Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) después de sus pasos por Puerto Nuevo, Sportivo Barracas y Atlanta. Sin embargo, en el Dragón no ha tenido grandes oportunidades: jugó 11 partidos y solo marcó un gol bajo la dirección de Fabián Nardozza. Por ello vio con buenos ojos una nueva chance en Ecuador ("Voy a tener una revancha", había manifestado). Pero finalmente no se le dio y deberá seguir peleándola en Defensores de Belgrano.

“FONITO" PARTICIPÓ DE LA SEMANA DE PRETEMPORADA QUE EL DRAGÓN REALIZÓ EN SANTA TERESITA.



Campanenses de Primera:

Diego Dorregaray seguirá en Defensores de Belgrano

