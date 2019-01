Se encadenaron frente a la UFI 3 para exigir Justicia por el abuso de su hijo

El accionar de los padres logró que fueran recibidos por la fiscal eleonora Day Arenas. la madre del niño sacó una selfie y la difundió a través de las redes.

Una pareja tomoó la decisión ante la Fiscalía temática. El hecho habría sucedido el lunes por la tarde en el barrio San Felipe. Dictaron una perimetral, pero hasta tanto el niño declare o se confirmen los análisis, el acusado seguirá libre. Una pareja se encadenó en la puerta de la UFI Nº3 en en reclamo de justicia por el supuesto abuso de su pequeño hijo de tan solo 4 años. El acusado es un joven de 21 años que vive a pocos metros de su domicilio en el barrio San Felipe. El abuso habría acontecido el lunes en las primeras horas de la tarde, pero los padres de la víctima se presentaron ayer ante la oficina a cargo de la fiscal Eleonora Day Arenas con el objetivo de hacer avanzar una investigación que -consideraban- no tenía definidos sus plazos. "Si no (nos encadenábamos), nadie hacia nada", afirmó la mamá de la víctima, Noemí, tras entrevistarse con Day Arenas y lograr la emisión de una perimetral contra el supuesto abusador y su familia, la asignación de un botón antipánico y la confirmación que su hijo será sometido a una cámara Gesell. Ese testimonio decidirá si el acusado es detenido o no, mientras se esperan los análisis de ADN de las prendas del menor De acuerdo al testimonio de la mamá, su hijo desapareció durante un breve lapso de tiempo mientras jugaba en el patio de su casa. "Cuando salgo, el nene ya entraba y me di cuenta que algo raro pasaba. Ahí me contó todo", relató Noemí. El niño pudo identificar a su victimario: un joven de 21 años que vive enfrente de su casa y que ya tendría otra denuncia penal en su haber, además de señalamientos de otros vecinos. En el Hospital Municipal San José, los estudios descartaron penetración. Policía Científica se llevó la prenda interior del chico para su análisis. La madre declaró en la Comisaría de la Mujer y, en ese sentido, manifestó que le dijeron que debía aguardar los resultados de las pericias. "Lo creí injusto, porque para mí eso no me servía. Por eso vine con mi marido y nos encadenamos", expresó la mamá, cuyo camino para que se castigue al culpable del abuso de su hijo recién comienza.



"Si no (nos encadenábamos), nadie hacia nada", afirmó la mamá de la víctima. EL RECLAMO LLEGÓ A LA RUTA 6 Ayer por la noche, sobre el cierre de esta edición, vecinos del barrio San Felipe se hicieron eco de la denuncia que se tomó estado público al mediodía con la acción de protesta que realizaron los padres del pequeño frente a la UFI 3 y extendieron el reclamo sobre el acusado, quien ya tendría otros señalamientos similares. Así, prendiendo fuego algunas cubiertas, los vecinos interrumpieron parcial y temporariamente el tránsito de la Ruta 6 (en la mano a Los Cardales) frente al ingreso al propio barrio en reclamo de Justicia y de la detención del individuo señalado.

Vecinos de San Felipe dialogando con la Policía durante la manifestación que realizaron en reclamo de justicia por el presunto abuso del menor.



