Trabajadores municipales comenzaron a recibir la tarjeta "Mi Muni"

El Intendente entregó las primeras tarjetas de compra que les permitirá al personal adquirir productos en cuotas en distintos locales adheridos. Este miércoles comenzó la entrega de la tarjeta "Mi Muni Campana" a empleados municipales, que les permitirá adquirir productos en distintos comercios de la ciudad. "Estoy feliz porque llegó el día de poner en marcha un programa que brinda la posibilidad al personal municipal de comprar en cuotas y a los comerciantes de ampliar su cartera de clientes y, por ende, sus ventas", destacó el intendente Sebastián Abella al entregar las primeras tarjetas. En tal sentido, Abella detalló que -en esta primera etapa- son 13 los locales adheridos "pero que seguramente se ampliarán a medida que se sumen más comercios". Al momento, los rubros son indumentaria (Punta del Diablo, Grand Prix, Petróleo, Narrow, Libra y Wrangler), calzado (Muma, For Men y Para Ellas), alimentos (La Querencia), ferretería (Miguel) y electrodomésticos (Chiche Art y Costa Hermanos). El jefe comunal explicó además que la tarjeta tiene un límite de compra en cuotas que no puede superar el 30% del sueldo de cada empleado municipal y es totalmente gratuita. "Esta tarjeta no tendrá costos extras ni gastos administrativos para el trabajador y el objetivo es que la totalidad del personal pueda acceder a la misma", enfatizó. Y explicó que "cada trabajador que quiera adherir a este beneficio deberá firmar un documento que le otorga al Municipio la potestad para ser agente de retención y, a partir de ahí, también garante porque el comerciante tendrá la tranquilidad de que lo que vendió lo va a cobrar". Las empleadas municipales que recibieron las primeras tarjetas, en tanto, agradecieron la iniciativa "porque nos permitirá adquirir productos que de otra manera no podríamos tener" al tiempo que destacaron el apoyo y el acompañamiento constante que reciben del intendente Abella.

Ayer comenzó la entrega de las tarjetas





Abella explico el funcionamiento de la tarjeta a un grupo de trabajadoras municipales.



Trabajadores municipales comenzaron a recibir la tarjeta "Mi Muni"

