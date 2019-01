En un nuevo amistoso de pretemporada, tanto los titulares como los suplentes del Violeta empataron 1-1. Juan Ignacio Alvacete y Francisco Nouet marcaron los goles. En su segundo amistoso de la actual pretemporada, Villa Dálmine igualó ayer frente a San Martín de Tucumán: 1-1 en el duelo entre los equipos titulares y también 1-1 entre los suplentes. Fue en el Hindú Club de Don Torcuato, donde el Ciruja está realizando la semana más exigente de su preparación para la segunda parte del campeonato de la Superliga. Allí, el entrenador Violeta, Walter Nicolás Otta, mostró una formación titular con dos cambios y una ratificación respecto al amistoso del pasado sábado frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Las modificaciones estuvieron en el arco, donde Juan Manuel Ojeda reemplazó a Juan Ignacio Dobboletta, y en la defensa, dado que Mauro Gastón Martínez jugó como segundo marcador central, relegando a Marcos Martinich. En tanto, la ratificación fue para Lucas Cuevas, quien ante la partida de Federico Jourdan y aprovechando que todavía no llegó un refuerzo en esa posición, fue nuevamente titular en el mediocampo. Mientras que Mariano Miño jugó nuevamente retrasado para completar esa línea media que empieza a confirmarse con Emanuel Molina junto a Matías Ballini en el centro. De esta manera, el equipo de nuestra ciudad inició el amistoso con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. En ese primer partido se disputaron dos tiempos de 35 minutos y tras terminar la primera parte sin goles, fue Villa Dálmine el que abrió el marcador a través de Alvacete a los 5 minutos del complemento, en una jugada de córner. Posteriormente, casi sobre el final del encuentro, el delantero Ramiro Costa (ex Temperley y uno de los últimos refuerzos que sumó San Martín) igualó las acciones en un contragolpe en el que definió mano a mano con Ojeda. El equipo tucumano, dirigido por Walter Gastón Coyette, formó con Jorge Carranza; Nahuel Menéndez, Lucas Acevedo, Oliver Benítez y Matías García; Adrián Arregui, Julián Vitale, Tino Costa y Nicolás Giménez; Nicolás Delgadillo y Luciano Pons. Luego ingresaron Rodrigo Gómez por Tino Costa, Emiliano Purita por Giménez y Ramiro Costa por Pons. En la segunda parte del amistoso, también dividido en dos tiempos de 35 minutos, la formación Violeta fue con Juan Ignacio Dobboletta; Agustín Bellone, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Nahuel Yaqué; David Gallardo, Renzo Spinaci, Federico Recalde, Francisco Nouet; Gastón Martiré y Germán Lesman. Luego ingresaron Federico Godoy, Alfredo Dinelli, Talo Colleta y Juan Manuel Mazzocchi. En este tramo, fue nuevamente Villa Dálmine el que se adelantó en el marcador con una definición de Francisco Nouet a los 2 minutos de la segunda parte. Pero diez minutos después, Valentín Viola (ex Racing y San Lorenzo) marcó el empate que sería final. El segundo equipo del elenco tucumano formó con Pedro Fernández (ex Villa Dálmine); Hernán Petryk, Rodrigo Moreira, Héctor Schmidt, Maximiliano Martínez; Emiliano Purita, Alex Salcedo, Alejandro Altuna y Jonatan Rodríguez; Gonzalo Rodríguez y Lucas González. Hoy, el plantel conducido por "Nico" Otta regresará a los entrenamientos en Campana, mientras que el sábado disputará un nuevo amistoso, esta vez frente a Colegiales en Munro.

EL MEDIOCAMPISTA LUCAS CUEVAS VOLVIÓ A JUGAR COMO TITULAR (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE)

TRAS LAS PARTIDAS DE FEDERICO JOURDAN Y CRISTIAN ÁLVAREZ, MARIANO MIÑO ESTÁ JUGANDO MÁS RETRASADO (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE)





"PANCHO" NOUET MARCÓ PARA LOS SUPLENTES (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE)

Primera B Nacional:

Villa Dálmine igualó con San Martín (T)

