La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ene/2019 Cambiemos criticó a la oposición por bloquear el tratamiento de la reforma impositiva, pero por ahora no insistirá







El presidente de bloque oficialista, Carlos Cazador, aseguró que, a diferencia de otros municipios, en Campana el Barrido y Limpieza no se tocaba. Afirmó que la ordenanza impactaba principalmente sobre las grandes empresas. El Gobierno no tiene en planes volver a presentar la Fiscal e Impositiva, adelantó. El bloque de concejales de Cambiemos cuestionó a la oposición por desestimar el tratamiento de la reforma a la ordenanza Fiscal e Impositiva, aunque señaló que por el momento no tiene órdenes del Gobierno de insistir con su aprobación. El presidente de la bancada oficialista, Carlos Cazador, encabezó una conferencia de prensa de la que también fueron parte los ediles Miriam Cazenave, Romina Buzzini, Andrea Molina y Luis Gómez. Durante ella, Cazador embistió duro contra los bloques disidentes, a quienes acusó de decir "muchas mentiras" al tiempo que remarcó que el Gobierno tiene "la necesidad de proveerse de los recursos necesarios" para poder gestionar. "Uno de los argumentos que escuchamos por ahí es que iba a afectar a los vecinos de la ciudad. Muy por el contrario, a los vecinos de a pie el Barrido y Limpieza no se le tocaba", manifestó Cazador. El exvecinalista comparó la pretendida reforma impositiva para Campana con la que se espera en los municipios del Conurbano, donde -según una nota del diario Clarín que citó- el ABL llegaría con aumentos del 35 por ciento en promedio, incluso en aquellos distritos gobernados por el peronismo como Escobar, San Fernando, Tigre, San Martín, Hurlingham, La Matanza, Berazategui, Avellaneda y Almirante Brown. "Aquí se rasgan las vestiduras diciendo que no podían aprobar la Fiscal e Impositiva porque iba en contra de los vecinos. La pregunta es de qué vecinos me hablan, porque para el de todos los días no hay un solo aumento", afirmó Cazador. El edil aseveró que el espíritu de la reforma garantizaba que "el que más tiene, más debe aportar, para el que menos tiene pueda vivir de la misma manera". En ese sentido, señaló que la Tasa de Seguridad e Higiene preveía aumentos "sobre la base de los mayores contribuyentes", entre ellos la refinería de Pan American Energy. Por el contrario, aseguró que la nueva normativa no deparaba aumentos significativos para pymes, comerciantes o monotributistas y que, si los hubiera habido, él hubiese estado dispuesto a negociar cambios. "Pero para eso hace falta sentarse a trabajar, algo que la oposición no hace", disparó Cazador. Por ahora, según lo manifestado por el edil, el Gobierno no ha instruido a sus concejales insistir con la ordenanza en alguna sesión de prórroga. "Tranquilamente (se podría volver tratar) en los primeros días de marzo (con el inicio de las sesiones ordinarias)", estimó Cazador ante la consulta de los medios.

MOLINA, CAZENAVE, CAZADOR, GOMEZ Y BUZZINI BRINDARON AYER UNA CONFERENCIA DE PRENSA.



Cambiemos criticó a la oposición por bloquear el tratamiento de la reforma impositiva, pero por ahora no insistirá

