Hantavirus: murió un hombre en Entre Ríos y ya son 12 las víctimas

Era oriundo de Gualeguay y se desempeñaba como trabajador rural. Falleció tras estar internado en una clínica de Gualeguaychú. Hay dos casos en Provincia. Un trabajador rural murió por hantavirus en la provincia de Entre Ríos aseguraron autoridades sanitarias por lo que suman 12 las personas fallecidas en todo el país, 10 de ellas contagiadas en la localidad chubutense de Epuyén, en donde el secretario de Salud aseguró que el brote "se encamina hacia la contención". El fallecido en Entre Ríos es un hombre que estuvo internado en una clínica privada de Gualeguaychú donde murió el último 10 de enero, con lo que suman 12 los fallecidos por este virus que transmiten los ratones: 10 contagiados en Epuyén y otro en Salta . De recorrida en Epuyén, el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, aseguró que el brote en esa localidad de Chubut "se encamina a la contención", ya que no hay nuevos casos desde hace 10 días y destacó que los casos registrados en el norte del país, "no tienen nada que ver" con los de Epuyén. "Hace 10 días que no se confirman nuevos cuadros en la provincia, y eso nos hace ser optimistas respecto a que el brote epidemiológico se encamina a la contención", confió el funcionario, quien permanece en la zona cordillerana de Chubut desde ayer. Rubinstein reconoció además que el brote "planteó un nuevo desafío", porque la forma de transmisión "era diferente a la que conocíamos". "Nos enfrentamos con una propagación inusual, ya que hasta ahora la hipótesis de contagio era ambiental, por eso nos sorprendió la forma de propagación de persona a persona", dijo. El funcionario nacional descartó que los casos confirmados en Jujuy, Salta, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires estén relacionados con el brote de Epuyén, porque "se trata de cepas totalmente distintas". "No debemos olvidar que en Argentina se producen al menos 100 casos de hantavirus por año desde hace mucho tiempo. La diferencia es que lo que pasó en Chubut tuvo una dinámica totalmente distinta y muy agresiva", precisó. "Eso nos obliga a estudiar, a través del (instituto Carlos) Malbrán, la secuenciación genómica y también a avanzar en los estudios de biología molecular para determinar cómo evoluciona el virus y encontrar métodos efectivos para enfrentarlo", completó. Además de los 10 muertos que se registraron en Chubut, fallecieron por hantavirus dos trabajadores rurales: uno en Salta y otro en Entre Ríos. "Los casos conocidos en Epuyén no presentan las mismas características que el caso confirmado que corresponde a un peón que trabajaba en zonas rurales de Gualeguay, por lo que se lo considera un caso autóctono", afirmó el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo. El funcionario entrerriano agregó que en su provincia "hay casos todos los años, generalmente entre seis y diez". En Salta sucede lo mismo, ya que "todos los años se registran casos, aunque trabajamos para disminuirlos", dijo Paula Herrera, responsable de sala de situación del Ministerio de Salud provincial. Según datos de la Secretaría de Salud de la Nación, hay en la Argentina cuatro regiones endémicas para hantavirus: Norte (Salta, Jujuy), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos), Noreste (Misiones) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Asimismo, entre 2013 y 2018 se reportaron en el país 598 casos y 111 muertes por hantavirosis, mientras que el promedio nacional para enero en los últimos cinco años es de entre 10 y 12 casos. En la provincia de Buenos Aires se conocieron dos casos, uno en Escobar (ver aparte) y otro en Lomas de Zamora, aunque funcionarios señalaron que "no se trata del mismo virus que circula en Epuyén". "En 2018 los casos en la provincia fueron 25. El 70% de ellos ocurre en épocas de vacaciones, cuando la población se traslada de un lado al otro", detallaron. Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la jurisdicción con más casos de hantavirus registrados entre 2013 y 2018 fue la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron 192, seguida por la provincia de Salta, con 191.

Imagen ilustrativa. UN CASO EN ESCOBAR: EL JOVEN ESTÁ GRAVE Pablo Mediavilla tiene 26 años y es el segundo joven en contraer Hantavirus en la Provincia de Buenos Aires. Desde el lunes está internado en terapia intensiva, en la Clínica Privada Fátima de la vecina localidad de Escobar. El cuadro se agravó en las últimas horas. "Está entubado, tiene una neumonía avanzada e insuficiencia hepática. Ayer (por el martes) estuvo a punto de hacer un paro cardiorrespiratorio. Los médicos dicen que tiene un 20% de probabilidades de vida", declaró ayer por la mañana su madre, Rosana, a los medios que aguardaban el último parte médico en la puerta del sanatorio. Al mediodía, mientras el director de la Clínica, Juan Carlos Fenoglio, daba más detalles sobre el estado del joven, fue increpado por la madre del paciente, quien sostiene que "fue mal diagnosticado inicialmente" y acusó a la institución de haber actuado con "negligencia". Pablo según se cree habría contraído el virus en su lugar de trabajo, una fábrica de grifería en Villa Rosa, partido de Pilar. La semana pasada estuvo limpiando un depósito de la planta, lleno de polvo, insectos y roedores.

Hantavirus: murió un hombre en Entre Ríos y ya son 12 las víctimas



