La gobernadora Vidal anunció que los llamará en febrero. Los maestros piden la aplicación de la cláusula gatillo en 2019 y "discutir la inflación real". Ya arrancó la pulseada entre los docentes bonaerenses y el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la cuestión salarial. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), Roberto Baradel, afirmó que en la discusión paritaria de este año los gremios docentes reclamarán la implementación de la cláusula gatillo y "discutir la inflación real de 2019". El dirigente gremial expresó que cuando la Provincia convoque a los maestros para discutir aumentos salariales solicitarán que se vuelva a implementar la cláusula gatillo de ajuste automático de los sueldos en base a la inflación. Por su parte, el fin de semana pasado, la gobernadora anticipó que convocará al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en febrero y que les hará una oferta "que pueda pagar". A su vez, Vidal consideró una "tragedia" la cantidad de paros que hubo el año pasado en la provincia de Buenos Aires. "La política no debería meter la cola acá. No le hacen daño a un gobierno, le hacen daño a millones de chicos", remarcó la gobernadora. Vidal dijo que con los maestros no había pasado nada y aclaró que el desacuerdo fue con los dirigentes gremiales. E insistió en que "lo que se necesita es que de verdad haya vocación de empezar las clases. El año pasado terminó con un récord histórico de paros: 29 días sin dictar clases por distintas protestas nacionales y provinciales.

Comenzaron los cruces entre Docentes y Gobierno por los salarios en la Provincia

