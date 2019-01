MACRI CON BOLSONARO El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este miércoles a su colega argentino, Mauricio Macri, en visita oficial en Brasilia. Allí, ambos mandatarios discutieron sobre asuntos vinculados con el Mercosur, con la criminalidad en la región, con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que denominaron una "dictadura", y también firmaron un acuerdo para acelerar los procesos de extradición. Luego de reuniones ministeriales sectoriales, Bolsonaro se reunió en privado con Macri. Los presidentes destacaron la importancia de esta primera visita de un mandatario extranjero a Brasil luego de la asunción del brasileño, prueba de la prioridad que se atribuyen, recíprocamente, ambas naciones. Con relación a los temas de agenda bilateral, Bolsonaro y Macri acordaron que ambos gobiernos deben trabajar con el objetivo de cumplir metas concretas, a corto plazo, en las diferentes áreas con mayor potencial. Destacaron, de manera no exhaustiva, pero con intención de prioridad, la seguridad interna y regional, el perfeccionamiento de los instrumentos bilaterales de cooperación jurídica y de combate al crimen transnacional y a la corrupción, el tratamiento eficiente y sistemático de las cuestiones comerciales y de inversiones, la convergencia regulatoria, la facilitación de comercio, y la facilitación del tránsito de turistas. También discutieron sobre la cooperación consular, tecnológica e industrial en las áreas de defensa, nuclear, espacial y de satélites, la infraestructura física, la conectividad, incluso aérea, entre ambos países, la ciencia, tecnología e innovación, las energías renovables y no renovables, la integración energética, la cooperación entre las Fuerzas Armadas, inclusive en la preparación para misiones de paz de las Naciones Unidas, la salud, la educación, la enseñanza del idioma portugués y del español, entre otros asuntos. CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Luego del anuncio de un nuevo paro de pilotos en todos los vuelos de cabotaje, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria para frenar la convocatoria a una medida de fuerza que había sido lanzada por 48 horas. La protesta de pilotos agremiados en APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UALA (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas) iba a afectar a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, Austral, Avianca, Latam y Andes a partir de este jueves. Sin embargo, la secretaría de Trabajo convocó a los sindicatos a una reunión para destrabar el conflicto. SUBIÓ EL DÓLAR El dólar recobró fuerza este miércoles, estimulado por una nueva compra del Banco Central de US$ 30 millones. La moneda estadounidense subió 27 centavos en el mercado minorista, en bancos y casas de cambio de la "city" porteña, y 40 centavos en el segmento mayorista. Así, el billete norteamericano cerró en alza por tercera jornada consecutiva. Terminó el día en $37,50 para la venta en el mercado mayorista y $38,47 en el minorista, de acuerdo con el promedio de la "city".

Breves: Noticias de Actualidad

