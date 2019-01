El profesor Nahuel Moreyra brindó una clase en el Patio de las Américas que contó con una gran participación de alumnos del taller municipal y vecinos que pasaban por el lugar. El Patio de las Américas se convirtió este lunes en una improvisada pista de baile cuando más de 80 personas se sumaron a la clase abierta convocada por el profesor Nahuel Moreyra. En el marco de las propuestas de verano que promueve el Municipio, allí no solo se hicieron presentes los "clásicos" alumnos del Taller Municipal de Folklore y Tango que organiza la Secretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación sino también otros vecinos que pasaban por el lugar y no dudaron en sumarse y aprender algún que otro paso característico de la danza popular. Al aire libre, sin distinción de edades y con un solo lenguaje en común –el folklore- los campanenses pudieron disfrutar de un maravilloso encuentro en la plaza Eduardo Costa. La directora de Cultura Rosa Scacciante acompañó la clase que se tuvo que finalizar antes de lo previsto por las inclemencias del tiempo. No obstante, estos encuentros prometen repetirse todos los lunes de verano en el mismo lugar, Patio de las Américas, y mismo horario, de 19:30 a 21:30.

Más de 80 vecinos participaron de la clase abierta de Folklore

