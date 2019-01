La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/ene/2019 Raineri:

El Gerente de la UDAI Campana de ANSES, Mariano Raineri realizó un repaso y balance de su gestión. El Gerente de la UDAI Campana de ANSES, Dr Mariano Raineri, aseguró que el balance de su gestión al frente de la delegación local del organismo "es ampliamente positiva", tras su asunción en el cargo en septiembre de 2016. "Realmente estos 29 meses han pasado muy rápido. Hoy al detenerme y mirar lo que hemos logrado hacer, y lo pendiente, no dudo que el balance es ampliamente positivo", remarcó. "Siempre destaco que el día que el Intendente Abella, confió en mi para este puesto, me pidió que estemos siempre a disposición de los vecinos, y con esa premisa hemos logrado la mayoría de las metas que nos propusimos, aunque siempre aparecen nuevas metas ", agregó luego. "El intendente me pidió mucho acercamiento con el vecino, creo que con los puntos de contactos, la oficina abierta en el Hospital San José, las visitas a los centros de jubilados y los cientos de operativos realizados en las Sociedades de Fomento de casi todos los barrios de la Ciudad, hemos cumplido con ese objeto", manifestó Raineri, quien resaltó objetivos cumplidos durante su gestión: "Logramos una disminución importante en la espera y en los tiempos de resolución de trámites, incorporamos más turnos y personal a la atención al público. También durante estos años se han jubilado o pensionado más de 2600 vecinos de Campana, llegando en nuestra ciudad a casi 18.000 los jubilados y pensionados dependientes de ANSeS". En tanto, también se refirió a avances en la infraestructura y el mobiliario de la UDAI Campana: "Hemos logrado poner en valor el edificio, incorporar cuatro nuevas terminales de autoconsultas, dos computadoras para que el público utilice la Web de nuestro Organismo y cambiamos el mobiliario de la sala de espera, entre otras mejoras y renovaciones. Estos cambios también redundan en que la espera sea más amena y confortable". Finalmente, Raineri señaló que "todavía" existen "objetivos y metas pendientes" para concretar en ANSES Campana. "Lo dinámico de este rol hace que se generen nuevos desafíos cada día, pero lo importante es seguir trabajando con compromiso y respeto para lograr darle respuesta y de ser posible soluciones positivas a los vecinos.", concluyó.

