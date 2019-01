PARANA GUAZU EMBARCADO: Por el Guazú si bien el pique está presente durante el día mejora considerablemente al atardecer, la noche y la madrugada. Además durante el día si esta soleado se pone muy bravo en la embarcación llevar protector solar y si no se tiene toldilla llevar alguna sombrilla de las grandes. Esta semana visitamos el Guazú de embarcado con el amigo y colaborador Tomas Mendoza donde logramos especies de lindos portes, tales como armados, pati, bagres blancos y amarillos también un ejemplar de carpa que llego a los 6,500 kg. No pudimos dar con otras especies de temporada tales como bogas, tarariras y dorados. MUELLES Y COSTAS: Según el cebado de los muelles se dan algunas bogas que promedian los dos kilos pero en su gran mayoría son chicas. El mejor pique esta preferentemente al atardecer, de noche y al amanecer. En la variada se pueden dar capturas de algunos bagres, pati, porteñitos, armados y carpa, no con piques constantes. DORADITO: Alguna respuesta y captura de bagres blancos y amarillos, buscándolos mucho alguna respuesta de tararira y dorados. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA: La variadita con capturas de bagres, pati, armaditos y algunas boguitas chicas. Trabajando con artificiales y carnadas naturales algunas respuestas de tarariras, dorados y algún cachorro de surubí más que nada adentro de la Botija. PASAJE TALAVERA: Continúa la oferta de algunos bagres, pati y armados. Muy remiso el pique de bogas la mayoría medianas a chicas, algunas capturas de alguna tararira y dorado hay que trabajar mucho la zona y buscarlos con paciencia. ISLA LA PALOMA: Respuestas y capturas de algunos lindos pati y bagres, en casi todos los ámbitos de pesca se encuentran las molestas marietas que toman todo tipo de carnadas. RÍO GUTIERREZ: Respuestas de bagres, pati y armados con presencia y capturas de algunas tarariras y dorados preferentemente realizando encarnes con bagres amarillos. PARANA BRAVO: Como en la mayoría de los ámbitos de pesca de la zona el pique mejora considerablemente de noche, por nuestra parte estuvimos el fin de semana en el Bravo pescando de día y el pique se dio para armados, bagres y pati, sin encontrar respuestas de bogas y carpas. El amigo y colaborador Marcelo Bonomo estuvo de pesca nocturna por el Bravo y esto me cuenta: "Querido amigo pescador, el viernes 12/1/19, hicimos una nocturna en el Bravo, una noche hermosa, sin mosquitos por la brisa del Este, arrancamos tipo 20 hs, con lombriz y anguilas, resultado: un armado de 3,5 kg, 4 doraditos 1 de casi 5 kg y 4 paties grandes uno de 14 kg....en fin una noche como pocas...abrazo Marcelo Bonomo". En nuestro programa de TV Nº 758 que se emite esta semana te mostramos la segunda parte de muestra salida de pesca variada al Guazú, la que podes ver también a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial, en tanto, entérate además del más completo informe del pique, por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21 a 22 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson; y con la dirección general de Luis María Bruno. Como ya es costumbre, toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas,. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador.com.ar.

Grandes pati por el Bravo se dan por la noche.



Semanario del Pescador:

El pique de la semana

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: