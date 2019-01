Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 17/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 17/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER GANÓ EN URUGUAY En su primer y único amistoso de pretemporada, River Plate venció 1-0 el martes por la noche a Nacional de Uruguay en un partido disputado en el Campus de Maldonado. El único gol del encuentro lo marcó el colombiano Juan Fernando Quintero, de penal, a los 25 minutos de la primera parte. Para este encuentro, además de las bajas ya conocidas de Gonzalo "Pity" Martínez (transferido a Atlanta United de Estados Unidos) y Rodrigo Mora (se retiró), el entrenador Marcelo Gallardo tampoco contó con Jonatan Maidana (está próximo a cerrar su pase al Toluca de México), Ignacio Scocco (nuevo desgarro en el gemelo derecho) y el capitán Leonardo Ponzio (por molestias físicas). Así, la formación del Millonario fue con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Fernández, Pérez, Palacios, Quintero; Borré, Pratto. Luego ingresaron: Zuculini, De la Cruz, Mayada y los juveniles N. Gallardo Ferreira, Beltrán y Girotti. PERUZZI A SAN LORENZO Sn Lorenzo había pedido condiciones por Leonardo Jara y la respuesta fue negativa de parte del Xeneize, pero, finalmente, otro lateral derecho de Boca será jugador del Ciclón: Gino Peruzzi se convertirá en la sexta incorporación del equipo conducido por Jorge Almirón dado que el club de Boedo comprará el 80% del pase del ex defensor de Vélez Sarsfield a cambio de 800.000 dólares. Las anteriores incorporaciones de San Lorenzo habían sido: Fernando Monetti, Raúl Loaiza, Gustavo Torres, Gonzalo Castellani y Héctor Fértoli. RIAÑO A CENTRAL El delantero Claudio Riaño fue presentado como nuevo refuerzo de Rosario Central. El ex jugador de Boca Juniors e Independiente llega al Canalla desde el Necaxa de México. VICTORIA DE NEWELLS En su segundo amistoso de la actual pretemporada, Newells derrotó 2-1 a Rampla Juniors de Uruguay con goles de Mauro Fórmica y Alexis Rodríguez y con una gran actuación de Maximiliano Rodríguez. El próximo amistoso de la Lepra será el sábado como local frente a Vélez. DOS DELANTEROS TATENGUES Tras la salida de Franco Soldano (fue transferido al Olympiakos de Grecia), Unión de Santa Fe incorporó dos delanteros: Nicolás Mazzola (llega desde el O`Higgins de Chile) y Maximiliano Cuadra (a préstamo desde Racing Club). MENOTTI EXPLICO SU FUNCION Luego de ser nombrado como Director General de las Selecciones Nacionales de Fútbol, César Luis Menotti brindó detalles de las que serán sus funciones en una columna que escribió para el diario Sport: "Mi compromiso parte de la lealtad a una conducción y a un objetivo: recuperar la esencia y la genética del fútbol argentino. Este proyecto en el cual me embarco tiene como fundamento la necesidad de una organización para el desarrollo del fútbol argentino y el fútbol de selecciones, en una estructura que lidera el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Mi tarea principal será darle un marco de trabajo a los entrenadores, defender su tarea, escucharlos, acompañarlos", señaló "El Flaco". SUPERCOPA PARA LA JUVE Juventus conquistó ayer la Supercopa de Italia al derrotar 1-0 a Milan en un partido disputado en Jeddah, Arabia Saudita. El único gol del encuentro lo marcó Cristiano Ronaldo, de cabeza, a los 16 minutos de la segunda parte.

