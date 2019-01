Recomiendan vacunar a perros y gatos contra la rabia

Es ante la aparición de un murciélago con rabia en el barrio Lubo. La vacuna se aplica de manera gratuita en la Dirección de Bromatología y Zoonosis del Municipio. Frente a la detección de un murciélago portador del virus de la rabia en el barrio Lubo, el Municipio salió a recordar la obligatoriedad de tener a las mascotas con las vacunas al día, al tiempo que pidió no generar "alarma" y adoptar una actitud preventiva. El murciélago fue descubierto por un vecino, quien logró capturarlo sin exponerse a su mordedura. Lo llevó a la Dirección de Bromatología y Zoonosis, entidad que el miércoles confirmó que el animal estaba infectado. Inmediatamente se activó el protocolo antirrábico, que incluye la vacunación de todos los animales domésticos que habiten en un radio de 200 metros de donde se encontró al espécimen enfermo. Ernesto Meiraldi, secretario de Salud del Municipio, fue el encargado de anunciar el caso. "No es para alarmar a la gente ni mucho menos, pero queremos que entienda que hay que vacunar a los animales", enfatizó el funcionario. La vacuna antirrábica se aplica en forma gratuita en la Dirección de Bromatología y Zoonosis situada en Alberdi y Ruta 6 de lunes a viernes de 8 a 14 horas. "Hace un tiempo podíamos decir que en la zona no había rabia, y podríamos seguir diciéndolo, pero cuando aparece un murciélago que está contaminado con el virus hay que tener mucho cuidado", expresó Meiraldi, quien remarcó la importancia de una conducta preventiva con las mascotas. "No hay que esperar a que aparezca un caso de rabia para salir a correr a vacunar", declaró, "por el bien del animal, de la familia y de todo el vecindario". En la provincia de Buenos Aires, según datos dados a conocer ayer por el Municipio, alrededor del 5 por ciento de los murciélagos que son mandados a analizar resultan positivos del virus de rabia. "Rabia canina o felina en la provincia hace muchísimos años que no hay, y rabia humana el último caso fue en la zona norte del país", precisó la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi. Pero la pendiente negativa tiene su correlato en la menor reserva de vacunas, que son administradas directamente por centros de salud en La Plata y a las que, por lo menos a través del sistema público, solo se accede en casos especiales. "En el país hay una disminución de las vacunas antirrábicas y también se modificaron las indicaciones. Van a ser muy contados los casos en los que (un paciente) deba recibir la vacuna, por los efectos adversos que da", informó Penovi. Además, señaló que la vacuna antirrábica no necesariamente "tiene que ser dada en el momento" sino que hay "tiempos prudenciales para su aplicación". En los centros de salud municipales de Campana se reciben a diario consultas por mordeduras. Se trata de agresiones cometidas por perros y gatos. No se tienen registros de ataques de murciélagos, mamíferos de hábitos nocturnos que no suelen tolerar la presencia humana. En ese sentido, Gonzalo Brutti, director de Bromatología y Zoonosis, indicó que "en el caso de ver un murciélago de día en el piso o de noche en un lugar donde no tiene que estar, hay que tratar de capturarlo sin tocarlo o, de ser posible, dar aviso a Zoonosis". El funcionario explicó que a lo largo de 2018 se enviaron a analizar un total de siete murciélagos y que, si bien ninguno dio positivo de rabia, la detección de un espécimen infectado demuestra la "presencia del virus". "Por eso hay que mantener vacunados a los animales una vez por año. Es obligatorio", manifestó Brutti. A nivel nacional, la Ley Nº 22.953 dispone la obligatoriedad de vacunar a los "perros y gatos" bajo tenencia personal, así como a todo otro animal que "eventualmente sea sospechoso de transmitir la rabia". Ayer los funcionarios recordaron que el hurón, especie cuya tenencia doméstica se ha popularizado en los últimos años, puede ser un agente de contagio. La rabia es una enfermedad viral de tipo aguda e infecciosa que ataca el sistema nervioso central causando una encefalitis con una tasa de letalidad muy alta. Brutti aseveró que no existen evidencias que indiquen un aumento en la población de murciélagos, como tampoco hay una suba en el porcentaje de especímenes positivos detectados. Asimismo, recordó que se trata de un animal protegido por la ley nacional de Fauna, al desempeñar un papel fundamental en el control de insectos.

Funcionarios municipales remarcaron la importancia de adoptar una actitud preventiva.



Recomiendan vacunar a perros y gatos contra la rabia

