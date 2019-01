Evitó que lo roben tras salvarse de cuatro disparos y golpear a un delincuente

Pedro Pereyra vivió un dramático momento el domingo por la noche, cuando dos individuos intentaron asaltarlo en su domicilio de la avenida Ghione, una zona que cataloga como "El Triángulo de las Bermudas". Pide más medidas de prevención en esa arteria que conecta la Av. Perón con la colectora Yaquemé y que muchos utilizan para cortar camino hacia la Av. 6 de Julio. La situación que Pedro Pereyra vivió el domingo por la noche fue tan dramática y angustiante que este vecino de la Av. Ghione (ex Arribeños) no dudó en hacer público lo sucedido y aprovechar la ocasión para solicitar mayores medidas de prevención en esa zona que conecta la Av. Perón con la colectora Yaquemé que corre junto a la Av. 6 de Julio. Según relató ante las cámaras de Canal 15, fue sorprendido por un delincuente que "a punta de pistola" le pidió que se quede quieto. "En ese momento reaccioné y lo agarré del brazo, aunque él igualmente hizo dos disparos que por suerte fueron fallidos", contó en diálogo con Rubén Carneiro. Posteriormente, Pereyra (quien es perito retirado de la Policía) pudo golpear en la cara al malviviente, quien cayó al suelo. Fue entonces que otra persona, "a 20 metros" de distancia, le pidió que deje tranquilo al individuo y disparó también dos veces. "Pasaron cerca. Dios me ayudó", señaló Pereyra, quien se terminó salvando del robo y, especialmente, de los cuatro disparos. "En esta avenida es todo muy peligroso. Yo le digo El Triángulo de las Bermudas, porque yo veo que todos los días roban acá. Atacan a las mujeres, a los mayores de edad…", manifestó el vecino, quien pidió mayores medidas de prevención en la zona: "No veo operativos ni cámaras en esta avenida que los delincuentes utilizan mucho, porque ellos cortan por Arribeños (actualmente Ghione) para agarrar la avenida 6 de Julio y después escapar por Catema para la olla del barrio Lubo", detalló. "Veo los operativos en Av. 6 de Julio y Av. Perón y también debajo del puente de la rotonda del McDonalds, pero faltan operativos dentro de los barrios y en estos puntos que son vía de escape", agregó. Durante la entrevista que mantuvo con Canal 15, Pereyra también reclamó por los pastizales ubicados frente a su domicilio ("junto a la quinta"), donde "se forman cuevas que los delincuentes utilizan para esconderse".

LA VÍCTIMA RESALTÓ QUE LOS DELINCUENTES “CORTAN" POR LA EX ARRIBEÑOS PARA TOMAR LA AVENIDA 6 DE JULIO.





EL HECHO OCURRIÓ EL DOMINGO POR LA NOCHE EN LA AVENIDA GHIONE (EX ARRIBEÑOS), QUE CONECTA AV. PERÓN CON COLECTORA YAQUEMÉ.





PEREYRA TAMBIÉN RECLAMO POR LOS PASTIZALES QUE SE ENCUENTRAN EN ESA ZONA. “SE FORMAN CUEVAS QUE LOS DELINCUENTES UTILIZAN PARA ESCONDERSE", SEÑALÓ.



Evitó que lo roben tras salvarse de cuatro disparos y golpear a un delincuente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: