Hantavirus: confirman un caso en Zárate

Se trata de un trabajador de la terminal TZ que se encuentra en estado crítico. También se registró un infectado en San Pedro. Igualmente, el ministro de Salud de la Provincia, Andrés Scarsi, afirmó que los casos bonaerenses "no tiene relación con los que se registraron en Chubut". La Provincia de Buenos Aires incorporó otros dos casos autóctonos de Hantavirus, enfermedad que ya se cobró la vida de diez personas contagiadas en la zona de Epuyén, en la provincia de Chubut, y que también ha sumado víctimas en Salta y Entre Ríos. Luego de los detectados en Lomas de Zamora y Escobar, ayer se confirmaron otros dos casos bonaerenses en localidades vecinas a Campana: uno en Zárate y otro en San Pedro. En tanto, un paciente de Lanús también está siendo analizado por sus síntomas. En Zárate, el rumor corrió durante la jornada del miércoles, pero la noticia fue confirmada ayer. Quien padece Hantavirus es Esteban Barrientos, colaborador de la División Contenedores de Terminal Zárate, según explicó la empresa Murchinson. En el comunicado, la compañía aclaró que la "cepa identificada no tiene relación con la que padecen enfermos de otros puntos geográficos del país". Barrientos fue internado el lunes en la Clínica del Carmen de la vecina ciudad y el miércoles, tras los análisis correspondientes (que se realizaron en Pergamino), se confirmó el diagnóstico. Su estado es crítico: "Tiene complicaciones respiratorias, se trata con varias medidas de sostén y con respirador artificial en terapia intensiva" explicó el Dr Luciano Negri en contacto con la prensa zarateña. En tanto, en San Pedro, la confirmación vino por parte del intendente local Cecilio Salazar y autoridades provinciales. Se trata de un hombre de 43 años que comenzó con los síntomas a fines del mes de diciembre, se presentó en el Hospital municipal "Emilio Ruffa" y luego fue internado en el Sanatorio Coopser. Allí permaneció alojado en el área de terapia intensiva y más tarde derivado al Hospital Constituyentes de Morón. Tras atravesar el cuadro infeccioso el hombre fue dado de alta y recién este miércoles las autoridades confirmaron que los resultados de los estudios efectuados al paciente dieron positivo. Además, también en San Pedro, ayer fue descartado lo que aparentaba ser un segundo caso en dicha ciudad, el cual se encontraba en análisis. Sin embargo, afortunadamente, los exámenes de laboratorio dieron negativos. "En Buenos Aires el virus se comporta de otra manera, es otra cepa, es otro genotipo del virus hanta, mucho menos agresivo que el que está circulando en Chubut", aclaró el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi. "Es una enfermedad habitual que todos los años presenta casos en la provincia. El año pasado tuvimos 25 casos y en 2017, 44", agregó el ministro y confirmó que se el número se encuentra dentro del promedio habitual de casos en esta época del año. "El 70% se presenta entre noviembre y marzo", aseguró. En tanto, el Director de Epidemología de la provincia, Iván Insúa, confirmó que "el paciente de Zárate se encuentra en una situación clínica delicada" y afirmó que los casos bonaerenses pertenecen a una cepa que no se transmite de persona a persona, sino solamente a través del roedor. HANTAVIRUS. Es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus Hanta y transmitida por ratones silvestres de cola larga mediante la saliva, las heces y la orina. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades sanitarias, existen diversas formas de contagio, entre las que se destacan: Inhalación (al respirar en sitios donde se hallan heces u orina de los roedores), infectados que desprendieron el virus, contacto directo (al tocar ratones infectados o las heces u orina de éstos) y mordeduras (al ser atacado por roedores infectados). Una persona que padece la enfermedad manifiesta síntomas similares a un estado gripal, esto es: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, malestar abdominal y diarrea. Pasados los días, el individuo infectado puede padecer dificultad respiratoria, la cual es posible que se agrave provocando el denominado "síndrome cardiopulmonar por hantavirus".

EL MINISTRO DE SALUD BONAERENSE, ANDRÉS SCARSI, ASEGURÓ QUE LOS CASOS DE LA PROVINCIA SON DISTINTOS A LOS QUE SE DIERON EN CHUBUT.



Hantavirus: confirman un caso en Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: