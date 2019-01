Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EN EL LUGAR EQUIVOCADO "Esto me pasó hoy (por el jueves) a la mañana con mi esposo. Fuimos a la oficina de Discapacidad de la calle 25 de Mayo y no pudimos subir con la silla de rueda porque este auto estaba estacionado. Yo quiero compartir esto para que se sepa, la gente no tiene respeto y yo tuve que hacer una cuadra con él con una silla de rueda para poder subirlo a la vereda. Al dueño del vehículo los de Dirección de Tránsito le hicieron la multa pero no quiero que se vuelva a repetir la situación", escribe Liliana. PASTIZALES EN LAS ACACACIAS "Les paso foto del estado del campo sobre la calle Ascasubi en el barrio Las Acacias. Como verán con ese monte no solo tenemos ratas que parecen nutrias en nuestra casa, también tenemos gran cantidad de mosquitos a cuales ningún insecticida de hogar logran exterminarlos por tal motivo sufrimos picaduras de día y noche y gastamos fortuna en repelentes. Yo me pregunto ¿se dignará el Intendente de hacer limpiar el campo o acaso está el personal municipal muy ocupado?", escribe Ramón Alberto. SE OLVIDÓ LA MITAD "Ayer (por el lunes) le pagamos a una persona para que limpie y embolse la basura, pasó el recolector, dejó la mitad tirada en el piso y hoy está así, por ahora solo hay perros, capaz después lleguen las ratas, Calle 25 de Mayo 1250", escribe Gabriela.



18 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

