Este sábado se realiza el primer taller gratuito de Pañuelos Solidarios

Será a las 10 de la mañana en la sede de la Asociación de Jubilados de la calle Moreno casi Avenida Mitre. Se abordarán técnicas de colocación de pañuelos y maquillaje para pacientes oncológicos. Creada por Marcela Coyanis, paciente con cáncer de mama metastásico, la Asociación Pañuelos Solidarios Buenos Aires tiene como finalidad acompañar a pacientes oncológicas que durante su tratamiento quimioterápico han perdido su cabello, facilitándoles gratuitamente pañuelos, turbantes o pelucas brindándoles asesoramiento para su colocación como así también técnicas de maquillaje. "Cuando entro con licencia laboral por la enfermedad, me sobraba mucho tiempo y pensé en ponerme a fabricar turbantes para mí y para donar a otras pacientes. Luego, por un efecto secundario de la quimio, me quedé sin sensibilidad en las manos, dejé de hacerlos. Entonces la idea quedó dormida. Sin embargo, una compañera de un grupo español de Facebook que había terminado su tratamiento se le ocurre enviarme por correo sus pañuelos, turbantes y sombreros. Eso fue muy movilizador para mí y pensé en replicarlo... Así nació Pañuelos Solidarios ", señaló Coyanis a La Auténtica Defensa. Hace un mes, Pañuelos comenzó a extender sus servicios a Campana, Zárate y alrededores, designando como coordinadora zonal a Adriana Scarafía, vecina de nuestra ciudad quien ha transitando por la enfermedad hace unos años. Este sábado se realizará a las 10 de la mañana el primer taller gratuito del año en la sede de la Asociación Centro de Jubilados de la calle Moreno 364, esquina Mitre. "Hay muchas expectativas puestas. Varias jóvenes pacientes oncológicas se han anotado en pleno tratamiento, otras que han terminado y siguen con los efectos de quimioterapia. Se realizará entrega de pañuelos, se les enseñará cómo colocárselos, a que estén bonitas y que ellas se sientan reinas. Además se les enseñará técnicas de maquillajes y tips generales para el cuidado de su cuerpo durante el tratamiento quimioterápico", comentó la coordinadora local. En diálogo con La Auténtica Defensa, Marcela Coyanis comentó sobre su iniciativa: "Recibir un diagnóstico de cáncer causa un gran impacto en el paciente y su entorno. La vida cambia radicalmente y domina la incertidumbre. A esto se le suma el malestar psicológico producido en algunos casos por los repentinos cambios corporales. Uno de ellos es la caída temporal del cabello debido a la quimioterapia. Las pacientes ven afectado su aspecto y su femineidad que suele operar negativamente en su recuperación. Teniendo como objetivo la recuperación integral (física, psicológica y social) se busca optimizar la adaptación de dichos cambios desde un primer momento. Un modo de acompañarlas en este proceso es brindarles opciones para mejorar su imagen. Esta es la finalidad de "Pañuelos Solidarios. Verse bien, hace sentirse mejor y repercute positivamente en el proceso de adhesión al tratamiento". La única sugerencia respecto a las donaciones de pañuelos es que sean cuadrados, rectangulares o triangulares pero no de seda, ya que este material dificulta mucho el uso y la colocación debido a que resulta muy resbaladizo. Además se reciben pelucas y turbantes. La coordinadora local invitó a los interesados a visitar el Facebook Pañuelos Solidarios Campana.

Este sábado se realiza el primer taller gratuito de Pañuelos Solidarios

