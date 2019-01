Con mucho compromiso y responsabilidad, la Unión Evangélica de Alberti 728 solicita a la comunidad de Campana, empresas y comerciantes, la donación de calzados, ropa, alimentos no perecederos y artículos de higiene para aquellos que perdieron todo tras las inundaciones. Con cinco provincias en estado de alerta, más de 3.000 evacuados y cuatro muertos, las inundaciones en el Litoral y en el Norte del país no ceden y los pronósticos de lluvias para la región elevan la preocupación. En este marco, la Unión Evangélica de Alberti 728 se comprometió a juntar y entregar las donaciones para nuestros hermanos de la localidad de Machagai (Pcia. de Chaco). Se solicita, específicamente: colchones, ropa (de cama, calzado, remeras, pantalones, medias), artículos de limpieza (trapos, baldes, escobillones, lavandina), artículos de higiene personal (pañales, papel higiénico, jabón) y alimentos no perecederos (agua mineral, leche en polvo, azúcar, sal, aceite). A quien quiera contribuir de otra forma, podrá hacerlo también con dinero en efectivo. Las Donaciones serán recibidas por el Departamento de Misiones de la Iglesia Cristiana de la Unión Evangélica, ubicada en Alberti 728 de 9 a 11 y de 15 a 18 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al Ministerio de Misiones al TE.03489-15-452211

Alberti 728. Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View.



Campaña Solidaria ante el terrible temporal que está azotando al Litoral

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: