La serpiente fuerza vital, despertar del instinto, adaptabilidad. Seducción. Supervivencia. Renacimiento esencial.

Kin 85- serpiente 7 -guiado por la tierra-

Día de resonar con un par, con el otro, con la pareja, desde un cambio de piel, una transformación, desde la energía sexual, la energía kundalini. Hoy trabajamos el autocontrol en pareja.

La tierra nos ayuda a poner orden para poder evolucionar.

Día de movimientos para ordenar, cambiando la forma.

Sexys, seductores, atrevidos, constancia, voluntad, adaptabilidad, esfuerzo puestos en función de que la pareja marche, que vaya viento en popa, que funcione.

La serpiente es muy 3d, muy terrenal, la satisfacen los deseos terrenales.

¡Ojo! con los enrosques mentales y el estar muy materialistas.

Día donde podemos estar muy sexuales o muy bloqueados en esa área.

No te enrosques, no te vendas, no te bloquees, fluí cual agua de manantial, y disfruta.

Que la vida es bella! hoy puede haber movimientos en las parejas, reordenamientos!

Día portal, hoy todo se potencia por 13, si hay movimientos, son en grande!

¡Feliz viernes de amor y sexo para todos! y que esta tormenta nos de tregua

(En trecena de la tormenta, mucha lluvia).

