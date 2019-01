Emanuel Molina se refirió al amistoso frente a San Martín (T) y también a la posibilidad de jugar más cerca de Matías Ballini: "No tengo problema, así que donde Walter crea que puedo ayudar más al equipo, intentaré hacer lo mejor posible". Ayer por la mañana, el plantel de Villa Dálmine realizó un entrenamiento regenerativo luego del exigente amistoso que disputó el miércoles frente a San Martín de Tucumán, contra el que jugó dos partidos de 70 minutos que terminaron 1-1 en el Club Hindú de Don Torcuato. "Nos vino bien para empezar a soltarnos y también para saber dónde estamos parados", señaló Emanuel Molina en diálogo con LAD respecto a ese ensayo. "Sacamos muchas buenas conclusiones y aunque hay cosas por mejorar, sabemos que todavía nos quedan días para seguir preparándonos para lo importante, que es el partido con Atlético Rafaela", agregó. En cuanto a lo táctico, "El Mago" explicó que el equipo está realizando ajustes respecto al primer semestre de la temporada: "Ya nos estamos adaptando realmente a lo que quiere Walter (Nicolás Otta). El cuerpo técnico tiene una idea muy clara que nos gusta y seguramente a medida que vayan pasando los amistosos se verá cada vez mejor desarrollada". Frente al elenco tucumano, al igual que ante Gimnasia de Concepción del Uruguay el pasado sábado, el mediocampista no jugó tan volcado sobre la izquierda, sino más cerca de Matías Ballini, en el centro de la cancha: "Sí, frente a San Martín lo hice ahí, pero también existe la posibilidad de jugar por afuera. Lo hablamos con Walter y le dije que no tengo problema, así que donde crea que puedo ayudar más al equipo, intentaré hacer lo mejor posible", señaló Molina al respecto. En cuanto a la semana de trabajos en Colón, el balance del "Mago" fue muy positivo: "Nos sirvió mucho. El profe pudo hacer todo lo que tenía planeado y en la parte física laburamos mucho. Así que esperamos poder empezar a soltarnos en los amistosos", contó, al tiempo que también destacó la relación que existe entre los jugadores en el plantel y que se afianzó todavía más en esta semana en Entre Ríos: "Este es un grupo bárbaro, lo vengo recalcando desde que se formó. Es un grupo muy sano, que se merece más de lo que tiene". Finalmente, consultado por LAD, Molina se refirió a la importancia que tendrán los dos primeros partidos oficiales del año, el 1º de febrero como visitante contra Atlético Rafaela y después ante Los Andes, en el primero del año en Campana: "Son fundamentales, pero también eran fundamentales los dos primeros del campeonato, que los ganamos y después tuvimos una racha de nueve partidos sin ganar. Así que todo es relativo. Sin dudas son muy importantes, pero cada uno de los partidos lo es en este torneo".

“EL CUERPO TÉCNICO TIENE UNA IDEA MUY CLARA QUE NOS GUSTA", DESTACÓ MOLINA (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE).



Villa Dálmine:

Emanuel Molina; "Sacamos muchas buenas conclusiones"

