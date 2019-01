Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 18/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 18/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BOCA CAYÓ CON UNIÓN En su primer amistoso del ciclo de Gustavo Alfaro, Boca Juniors cayó 2-0 frente a Unión de Santa Fe en un amistoso disputado el miércoles por la noche en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro se definió con dos goles de Augusto Lotti, a los 18 minutos de la primera parte y a los 17 del complemento. La primera formación Xeneize de este proceso fue con Esteban Andrada; Marcelo Weingandt, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Lucas Olaza; Sebastián Villa, Wilmar Barrios, Nicolás Capaldo, Cristian Pavón; Carlos Tevez; y Darío Benedetto. Luego ingresaron Mauro Zárate, Emanuel Reynoso y Ramón Ábila. Tras el encuentro, los dirigidos por Alfaro regresaron a Buenos Aires, donde continuarán en Casa Amarilla con su preparación para la segunda mitad de la Superliga, con el amistoso frente a Aldosivi de Mar del Plata en el horizonte (se jugará el domingo). PABLO PÉREZ AL ROJO El mediocampista Pablo Pérez, capitán de Boca Juniors en gran parte del ciclo de Guillermo Barros Schelotto, tendría todo arreglado para seguir su carrera en Independiente. Así lo confirmó ayer el DT del Rojo, Ariel Holan, en conferencia de prensa. El pase se haría a préstamo. En tanto, el elenco de Avellaneda se enfrentará esta noche a Gimnasia de La Plata en un amistoso que se disputará en Mar del Plata. Para este encuentro, Holan pondría en cancha a Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Emanuel Brítez, Gastón Silva; Nicolás Domingo, Fernando Gaibor, Pablo Hernández, Braian Romero, Martín Benítez y Ezequiel Cerutti. ROJAS YA ENTRENA El defensor obert Rojas, el primer refuerzo de River Plate para 2019, empezó a entrenar en Ezeiza bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y, si bien no será titular, estará disponible para el primer compromiso oficial ante Defensa y Justicia, este sábado a las 20 horas por uno de los encuentros de Superliga que el Millonario tiene pendiente. El central de 22 años, con buena proyección a futuro y apodado "Sicario", llegó desde Guaraní y el miércoles puso la firma en el Monumental. River pagó 1.250.000 dólares por el 50 por ciento de su pase. VICTORIA DE TALLERES En el marco de su preparación para afrontar la segunda mitad del campeonato de la Superliga y también la Copa Libertadores, Talleres de Córdoba disputó ayer un amistoso frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay (equipo que juega el Torneo Federal A y que fue rival de Villa Dálmine el pasado sábado). En el ensayo se dividió en dos encuentros y en ambos se impuso "La T" por 1 a 0 con goles de Miguel Araujo y Mauricio Toni. SUDAMERICANO SUB 20 Ayer comenzó el Sudamericano Sub 20 "Chile 2019" que otorgará cuatro plazos para el Mundial de Polonia (se jugará a partir del 23 de mayo) y tres para los Juegos Panamericanos de Lima. Los diez equipos participantes se dividen en dos grupos de cinco en la fase inicial (los tres mejores de cada uno avanzan al hexagonal final). La acción se puso en marcha ayer en el Grupo A con la victoria de Venezuela sobre Colombia por 1 a 0. En tanto, al cierre de esta edición, Chile se medía con Bolivia. En esta jornada inaugural quedó libre Brasil en esta zona. Por su parte, la Selección Argentina integra el Grupo B que empezará hoy, aunque los dirigidos por Fernando Batista quedarán libres en la primera fecha y recién debutarán el domingo 20 contra Paraguay. Así, los encuentros de la zona serán hoy: Ecuador vs Paraguay (17.10) y Uruguay vs Perú (19.30).

