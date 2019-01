Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 18/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 18/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MOTOS: PRICE CAMPEÓN El australiano Toby Price (KTM) conquistó ayer su segundo Rally Dakar a pesar de las dolencias físicas con las que llegó a esta edición (fue operado de la muñeca derecha). A la última etapa llegó con apenas un minuto de ventaja sobre Pablo Quintanilla (Husqvarna), pero una caída y una lesión en el tobillo alejaron al chileno de la pelea y permitieron que el australiano se consagrara con buen margen y le diera a KTM su 17º título consecutivo en el Rally Dakar. De hecho, Quintanilla terminó quedando afuera del podio que completaron otras dos KTM, las conducidas por el austríaco Matthias Walkner y el británico Sam Sunderland. GLADIADORES ELIMINADOS La Selección Masculina de Handball perdió ayer 26-25 frente a Qatar en la última fecha del Grupo D del Mundial de "Alemania-Dinamarca 2019" y terminaron en la quinta posición de la zona. Los Gladiadores llegaron a este encuentro ya sin chances de clasificar a la próxima ronda, dado que en el primer turno de la jornada Egipto había vencido a Angola. En tanto, el cierre del Grupo D fue con una nueva victoria de Suecia, esta vez por 33-30 sobre Hungría. Con estos resultados, Suecia ganó la zona con 10 puntos. Después se ubicaron: 2) Hungría, 6 puntos; 3) Egipto, 5 puntos; 4) Qatar, 4 puntos; 5) Argentina, 3 puntos; 6) Angola, 2 puntos. Los tres mejores de este Grupo D compartirán la Zona II del Main Round junto a Dinamarca, Noruega y Túnez. En tanto, en la Zona I del Main Round quedaron Croacia, Francia, Alemania, España, Brasil e Islandia. Igualmente, la participación de Los Gladiadores continúa: este sábado enfrentarán a Austria en el inicio de la Copa Presidente. SE DESPIDIÓ MAYER El argentino Leonardo Mayer quedó eliminado del Abierto de Australia, por lo que, entre los tenistas nacionales, solamente sigue en carrera Diego Schwartzman, quien anoche enfrentaba al checo Tomas Berdych por el pase a los Octavos de Final del primer Grand Slam del año. El correntino se despidió del certamen tras caer en sets corridos frente al italiano Fabio Fognini (12º preclasificado), quien se impuso 7-6, 6-3 y 7-6 para avanzar a la tercera ronda. DAKAR: AL-ATTIYAH EN AUTOS El Rally Dakar "Perú 2019" terminó ayer con la etapa que unió Pisco y Lima, en un tramo de apenas 112 kilómetros cronometrados. Y no hubo lugar a sorpresas en Autos: el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) administró sin problemas la ventaja que tenía en la General y por eso se quedó con la victoria a pesar de finalizar ayer en la 12ª posición, a 9 minutos del ganador del día, el español Carlos Sainz. De esta manera, Al-Attiyah consiguió algo que la marca más importante de autos del mundo esperaba por años: el qatarí le dio a Toyota su primer triunfo en el Rally Dakar y sumó además el tercero de su cuenta personal. El podio de la especialidad lo completaron el español Nani Roma (Mini) y el francés Sebastian Loeb (Peugeot). QUADS: PODIO 100% ARGENTINO En su segunda participación en un Rally Dakar, el argentino Nicolás Cavigliasso se consagró ayer campeón en la categoría Cuatriciclos (Quads) luego de conquistar su novena etapa de esta edición (solamente no se impuso en una) y establecer casi dos horas de ventaja sobre el segundo de la General, el también cordobés Jeremías González Ferioli, quien fue tercero ayer. El podio de la especialidad se tiñó completamente de celeste y blanco, dado que en el tercer lugar quedó Gustavo Gallego. Es la sexta vez que un corredor argentino conquista el título en Cuatriciclos, después del dominio de los hermanos Patronelli: Marcos ganó las ediciones 2010, 2013 y 1016, mientras que Alejandro lo hizo en 2011 y 2012.

