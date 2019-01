Pronto, las cataratas pueden ser cosa del pasado, e incluso se puede poner mejor: podrías llegar a tener una visión tres veces mejor que la de 20/20, que es la que tienen las personas sanas. Pronto, las cataratas pueden ser cosa del pasado, e incluso se puede poner mejor: podrías llegar a tener una visión tres veces mejor que la de 20/20, que es aquella que tienen las personas con visión completamente sana. Ah, y podrías hacerlo todo sin usar anteojos o lentes de contacto. Entonces, ¿qué significa tener tres veces mejor visión? Si actualmente puede leer un texto que está a 3 metros de distancia, podrá leer el mismo texto a casi 10 metros de distancia. Además, las personas que actualmente no pueden ver correctamente podrían ver mucho mejor que la persona promedio. Este desarrollo viene gracias a la lente biónica Ocumetics. Esta lente dinámica esencialmente reemplaza la "lente natural" del ojo de una persona. Se coloca en el ojo a través de una jeringa llena de solución salina, después de lo cual se acomoda sola en menos de 10 segundos. Mirando al futuro Puede sonar doloroso, pero el doctor Garth Webb, el optometrista que inventó la lente biónica Ocumetics, dice que el procedimiento es idéntico al de la cirugía de cataratas y tomaría unos ocho minutos. Añade que las personas a quienes se les insertan quirúrgicamente los lentes especializados nunca tendrán cataratas y que los lentes se sienten naturales y no causarán dolores de cabeza ni fatiga ocular. La lente biónica puede sonar como un cuento de hadas (o un sueño de ciencia ficción), pero no lo es. En realidad, es el resultado final de años y años de investigación y más que un poco de financiamiento. Hasta ahora, el objetivo ha tardado casi una década en desarrollarse y ha costado US$ 3 millones. Fuente: ConsensoSalud.com



Llegaron los lentes de contacto biónicos

