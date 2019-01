A instancias de la oposición, está previsto el tratamiento de un paquete de 10 proyectos que deja afuera el veto a las modificaciones hechas al Presupuesto. El bloque oficialista, que asegura no haber sido consultado, definirá el lunes su postura. La oposición avanzó finalmente con el pedido formal para llevar adelante una sesión extraordinaria el próximo miércoles 23. Adjuntó un paquete de diez proyectos, entre ordenanzas, resoluciones y comunicaciones dirigidas tanto al Municipio como a los gobiernos nacional y provincial, pero dejó afuera, al menos por el momento, el tratamiento del veto parcial al Presupuesto, clave para su entrada en vigencia. Eso produjo malestar en el bloque de Cambiemos, la primera minoría, sector que además asegura que ni siquiera fue consultado para la realización de la sesión. La convocatoria a sesión extraordinaria en algún día de enero estaba descontada, aunque su concreción se fue dilatando. Primero se barajaba la segunda semana de enero; después era casi un hecho que se llamaría a los concejales para el lunes 21. La definición por el miércoles se conoció sobre el cierre de la semana y puso al bloque oficialista a trabajar sobre las iniciativas opositoras porque, al menos en principio, no planea presentar ninguna propia. Y es que lo único que espera Cambiemos de esta sesión armada por la oposición es tratar el veto parcial del intendente Abella a las modificaciones del Presupuesto hechas por las bancadas disidentes. De acuerdo a la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana), encargada de defender los cambios durante la sesión que los aprobó, correspondieron a un incremento de las partidas asignadas al Honorable Concejo Deliberante y a garantizar obras en Las Praderas y el barrio Dignidad. El intendente Abella elevó al HCD un pedido de sesión extraordinaria para que el veto parcial al Presupuesto fuese tratado, lo que le permitiría entrar en vigencia. Es un simple trámite administrativo, ya que la oposición detenta la mayoría aunque no los dos tercios necesarios para imponer la insistencia del proyecto con los cambios efectuados. El pedido del jefe comunal data del 11 de enero y la oposición nunca lo tuvo en cuenta a la hora de convocar su planeada sesión extraordinaria. De hecho, casi 9 días después, el pedido llega sin el Presupuesto en el Orden del Día propuesto. "El lunes nos vamos a reunir y vamos a analizar la conformación de esta sesión extraordinaria", adelantaron desde la bancada de Cambiemos a este medio. Supeditaron cualquier decisión al "correcto" carácter de la convocatoria, así como a la justificación de su necesidad y urgencia. Entre la decena de proyectos propuestos para el Orden del Día del miércoles por las bancadas disidentes, está la conformación de una Comisión Especial para -según el texto legislativo- "determinar la veracidad" de la denuncia periodística nacional que vincula a Abella con un exjefe de la DDI Zárate-Campana apartado de la fuerza por corrupción. El proyecto pretende otorgarle a la Comisión Especial "amplias facultades" para la recolección de "elementos probatorios". La oposición también busca debatir el irregular cobro de haberes por parte de los cuatro asesores que tiene contratados (tres el PJ-UC y uno Red por Argentina) y el secretario administrativo del bloque Red por Argentina. Sobre el asunto, preparó una resolución dirigida al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires: le pide que "intervenga" en la regularización de esos pagos. Asimismo, se presentó una comunicación hacia el intendente Abella exigiéndole el "inmediato pago de haberes retenidos indebidamente" a esos trabajadores del HCD. El aparente reinicio de la construcción del peaje en la Ruta 6 se mete de igual forma en la sesión extraordinaria del próximo miércoles, mediante una resolución solicitándole a la empresa AUBASA un informe con el estado de la obra. El mismo proyecto interpela al gobierno provincial para saber si se realizaron mejoras en esa autovía o si están planeadas a lo largo del 2019. Por último, aparecen en el paquete de proyectos opositores dos ordenanzas con obras cloacales para el barrio Dignidad y de agua potable para Las Praderas. Están sustentadas en las reasignaciones de partidas que los bloques disidentes hicieron sobre el Presupuesto 2019 de la gestión de Abella. Sin embargo, como esos cambios ya no corren más, se espera que ambas normativas se transformen en una mera expresión de deseo para dos de los vecindarios más postergados de la ciudad.





El HCD sesionará el miércoles:

Malestar en Cambiemos por el Orden del Día y la falta de diálogo

