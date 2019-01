Por la mañana enfrentará a Colegiales en Munro, en lo que será su tercer ensayo de la actual pretemporada. Ayer fue presentado Fabricio Brener como nuevo refuerzo El plantel de Villa Dálmine disputará en la mañana de hoy su tercer amistoso del año: será frente a Colegiales en Munro desde las 9.30. En lo que va de la actual pretemporada, el equipo conducido por Walter Nicolás Otta se midió con Gimnasia de Concepción del Uruguay el pasado sábado en Entre Ríos y ante San Martín de Tucumán, el miércoles en el Hindú Club de Don Torcuato. Así, hoy seguirá sumando minutos de fútbol de cara al reinicio del campeonato de la Primera B Nacional, que para el Violeta será el viernes 1º de febrero como visitante frente a Atlético Rafaela. "Los amistosos nos sirven para seguir sumando ritmo y soltarnos con la pelota", comentó Juan Ignacio Alvacete en diálogo con LAD. Y en relación al último ensayo frente a San Martín de Tucumán, señaló: "Nos enfrentamos ante un rival de jerarquía, con muy buenos jugadores y el saldo fue positivo. Obviamente que quedan muchas cosas por mejorar, pero todavía tenemos un par de semanas para pulir errores que van surgiendo". En cuanto a lo táctico, el lateral izquierdo explicó que están probando variantes, especialmente en lo defensivo: "Estamos trabajando para cambiar algunos aspectos a partir de conceptos nuevos que nos aporta el cuerpo técnico. Pero no creo que se vean grandes cambios en el equipo, más allá que está claro que hay errores que tenemos que corregir". Por su parte, Colegiales se está preparando para la segunda mitad del campeonato de la Primera B Metropolitana con el objetivo de luchar por la permanencia en la divisional, dado que apenas acumula tres puntos de ventaja sobre Deportivo Español (equipo que está en zona de descenso), aunque todavía tiene por debajo a Flandria y J. J. Urquiza, dos conjuntos que dividen por una sola temporada.

EL PASADO MIÉRCOLES, VILLA DÁLMINE SE MIDIÓ CON SAN MARTÍN (T), CONTRA EL QUE IGUALÓ 1-1. FUE PRESENTADO FABRICIO BRENER "Estoy contento por la oportunidad que se me dio", señaló ayer el mediocampista ofensivo que llega desde Belgrano. La nueva incorporación de Villa Dálmine, el mediocampista ofensivo Fabricio Brener, fue presentado ayer por la tarde en una conferencia de prensa brindada en el bar La Catedral, donde fue acompañado por el Presidente la institución, Diego Lis, y el Director Deportivo Gabriel Viglianti. El joven de 20 años llega desde Belgrano de Córdoba a préstamo por un año y con una opción a favor del Pirata para reclamarlo una vez finalizada la actual temporada. "Contento por la oportunidad que se me dio. Es algo lindo para empezar a crecer y creo que llego a un lindo club para sumar rodaje, porque sé que es un club organizado, con buena gente y buenos compañeros", fueron las primeras palabras de Brener como jugador Violeta. Al momento de definirse, se describió como un futbolista de características ofensivas, que puede moverse por las dos bandas: "Soy un jugador rápido, desequilibrante, que incluso puede jugar como segunda punta", señaló. Así asoma como el reemplazante natural de Federico Jourdan, quien rescindió su vínculo con Villa Dálmine para incorporarse a Sol de América de Paraguay. Brener, quien se formó desde pequeño en las divisiones inferiores de Belgrano y ha disputado 12 partidos de Superliga (marcó un gol), afirmó que se encuentra "muy bien" en lo físico, dado que hasta el jueves realizó la pretemporada con el Celeste. "Arrancamos el 2 de enero, así que tengo bastante trabajo encima", contó. Una vez confirmada esta posibilidad de sumarse a Villa Dálmine, el jugador obtuvo "muy buenas referencias" de Marcos Rivadero, otro jugador cuyo pase pertenece a Belgrano y que supo estar a préstamo en el Violeta ("Es amigo", contó). De hecho, Rivadero fue el primer apuntado por Walter Otta para reforzar el mediocampo para la segunda mitad del campeonato. En relación al entrenador Violeta, Brener reveló que ya tuvo contacto telefónico con "Nico": "Estuvimos hablando y me dijo que a medida que nos fuéramos conociendo, me iba a ir explicando lo que propone". En cuanto a su desembarco en el Nacional B, el nuevo refuerzo de Villa Dálmine comentó que sabe que se encontrará con "otro roce" y que le han advertido que deberá acostumbrarse a un juego de "más fricción e intensidad". Brener conocerá hoy a sus nuevos compañeros, en el marco del amistoso que el Violeta disputará ante Colegiales en Munro. Y el cordobés demostró que no quiere perder tiempo en su adaptación al plantel: "Espero jugar un rato", señaló ayer con una sonrisa.

Villa Dálmine disputa hoy un nuevo amistoso

