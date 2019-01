Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 19/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 19/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Hantavirus: confirman nuevo caso en Berisso y ya son cinco en Provincia Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Hantavirus: confirman nuevo caso en Berisso y ya son cinco en Provincia









CASO POSITIVO 29 EN CHUBUT Se trata de una mujer que, después de 17 días sin reportes, extendió la lista de infectados desde que se inició el brote en Epuyén. Después de 17 días sin reportarse un nuevo caso de hantavirus en la zona endémica, el parte que emitió ayer el Área Programática Noroeste comunicó el caso positivo número 29 desde que se inició el brote en Epuyén. Se trata de una mujer que permanecía bajo aislamiento respiratorio selectivo en un domicilio de Trevelin y que ya fue derivada al Hospital Zonal de Esquel. En tanto, ayer también se informaron dos nuevas altas de pacientes que habían contraído el Hantavirus y ya son 14 los externados desde el brote. En cambio, otras tres personas infectadas continúan internadas en terapia intensiva. Se trata de un hombre de 40 años, que se suma a los detectados en Lomas de Zamora, Zárate, San Pedro y Navarro. El vecino zarateño fue derivado a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, dio negativo el caso del joven internado en Escobar. El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó que con un caso detectado en Berisso son cinco las personas infectadas con Hantavirus en territorio bonaerense. Este nuevo afectado por el virus que transmiten los ratones silvestres "colilargos" a través de la saliva, las heces y la orina, se encuentra internado en el Hospital San Martín de La Plata. Iván Insúa, jefe de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires, indicó que este nuevo caso "guarda las misma características que el resto" y descartó que pueda haber una epidemia. "Es una persona de 40 años, localizada en Berisso. Ingresó al hospital con los síntomas que habitualmente ingresan. Se le hizo el estudio y dio positivo para hantavirus", sostuvo el funcionario en declaraciones televisivas. Alberto Urban, director del Hospital General San Martín de La Plata, indicó que el paciente está "con pronóstico reservado" con asistencia respiratoria. "La sospecha de hantavirus se da cuando luego de la fiebre, aparece un cuadro progresivo respiratorio, afirmó el médico en declaraciones televisivas, para luego agregar que le informaron que al cepa que afectó al paciente "es distinta a la de Chubut". Según se precisó los cinco casos estuvieron relacionados por el contacto de las personas con excremento de ratas y no de persona a persona. Los demás afectados se encuentran en las localidades de San Pedro, Navarro, Lomas de Zamora y Zárate. Las autoridades provinciales recordaron que según estadísticas oficiales, durante 2018 se registraron 25 casos en la provincia de Buenos Aires, mientras que en 2017 hubo 44 casos de hantavirus. TRASLADADO Esteban Barrientos (32 años), el vecino de Zárate que contrajo Hantavirus, fue derivado ayer a un sanatorio privado del barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según trascendió, su situación sigue siendo muy delicada, aunque se encuentra estable. Barrientos es colaborador de la División Contenedores de Terminal Zárate, según explicó la empresa Murchinson. Y dado su caso, según informó Enlace Crítico, la terminal portuaria se encuentra sin actividad "dado que los gremios no están de acuerdo con las condiciones de salubridad del establecimiento". CASO NEGATIVO En tanto, autoridades sanitarias de Escobar confirmaron ayer que los estudios realizados al paciente que estaba internado en la Clínica Fátima de esa ciudad por un supuesto caso de hantavirus dieron negativos, de acuerdo a los resultados comunicados por el Instituto Malbrán. A su vez indicaron que el estado de salud de Pablo Madiavilla (26), vecino de Garín y operario de una empresa en Villa Rosa (partido de Pilar), evoluciona en forma favorable y que fue trasladado al Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires.

EL NUEVO CASO SE DETECTÓ EN EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE LA PLATA.



Hantavirus: confirman nuevo caso en Berisso y ya son cinco en Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: