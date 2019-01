El concejal y dirigente de Unidad Ciudadana dialogó con habitantes de dicho barrio, quienes le enumeraron diversos reclamos desatendidos por el Municipio. Entre ellos, una obra iniciada en 2017 que jamás se concluyó. "Calles sin mantenimiento y zanjas sucias representan un peligro constante para la salud de los vecinos de un barrio donde se anunciaron muchas obras, pero muy pocas fueron cumplidas". El concejal del PJ-Unidad Ciudadana Rubén Romano mantuvo un nuevo encuentro con vecinos. Esta vez fue en el barrio San Cayetano, una reunión de la que también fueron parte autoridades del PJ Campana (como Oscar Trujillo y Lito Agnes, presidente y vice respectivamente) y jóvenes de la denominada "nueva generación sub 40". "Encontramos un barrio con muchísimos problemas. Su calle principal de acceso y salida está llena de pozos, al igual que muchas de las arterias secundarias, y hacen el tránsito por el lugar muy peligroso", sostuvo Romano. "En propias palabras de los vecinos, se sienten olvidados. Los reclamos son cuantiosos: la colectora de Ruta 9 es tierra de nadie, falta luminaria y está destrozada. Tampoco hay paradas de colectivos y la gente espera entre la calle y las zanjas sin limpiar, donde proliferan las ratas en tiempos donde hay enfermedades que preocupan a la población", aseguró. Romano hizo foco además en la obra anunciada por el Municipio en 2017, según afirmó, todavía sin concluir: la construcción de un polideportivo el cual tendría un playón deportivo, espacio para el dictado de talleres y una cancha de fútbol. "El polideportivo que anunciaron es una obra fantasma. Fue abandonada y hoy en día los chicos y chicas del barrio no tienen un espacio digno de recreación y deporte", cuestionó el dirigente. Por último, el concejal adelantó que desde su bloque se presentarán nuevos proyectos que representen cada uno de los pedidos realizados por los vecinos. "Algunos son presentados nuevamente, ya que el Municipio los ha desoído. Una cosa son las obras prometidas y no concretadas. Pero el Municipio no puede desentenderse de su tarea diaria, porque los campanenses pagan sus tasas para que el mantenimiento llegue a cada rincón de la Ciudad", manifestó Romano. "Por eso no podemos permitir ver calles deterioradas al punto de ser intransitables, y zanjas sucias que representan un peligro constante para la salud de los vecinos de un barrio donde se anunciaron muchas obras, pero muy pocas fueron cumplidas", finalizó.

Romano y dirigentes del PJ escucharon los reclamos vecinales





El edil señaló ante los vecinos de san cayetano que ´los campanenses pagan sus tasas para que el mantenimiento llegue a cada rincón de la Ciudad´



Rubén Romano:

"Los vecinos de San Cayetano han sido estafados con un polideportivo fantasma"

