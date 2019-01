Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PERDIDA DE AGUA "Hace tres meses que llamo y no hay respuesta por una pérdida de agua en Necochea, entre Uruguay y Gavazzi (barrio Del Pino). El verdín que se hizo es terrible", escribe Cecilia. QUE SE LLEVEN LA BASURA "Barrio San Jacinto. A pesar de la alerta por hantavirus por la que el propio municipio pide higiene y control, no logramos que se lleven los restos de poda de las calles. Restos que atraen no solo a roedores sino cualquier clase de bichos y alimañas. Así está todo el barrio. Ya están avisadas las autoridades correspondientes pero dicen que por el mal clima no las pueden retirar... ¿Parece chiste, no? Esperemos que ahora que salió el sol se las lleven...", escribe Rubén. VITRAMU II "Esta es la calle Roberto Alferi entre La Rioja y Formosa (barrio Vitramu II Lubo) que según las autoridades está asfaltada. Por favor no nos traten como tontos esto es algo de la calle" soy Yolanda y espero una pronta repuesta.

19 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

