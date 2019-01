Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 19/ene/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 19/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







LE HICIERON UNA CESÁREA El Hospital Materno Infantil de Jujuy confirmó este viernes que se le realizó una cesárea a la menor de 12 años que fue violada y estaba embarazada de 24 semanas. En un comunicado, la Directora del Hospital Materno Infantil "Dr. Héctor Quintana", Alice Vargas, y la Jefa del Servicio de Neonatología, Susana Valdez, confirmaron la realización de la cesárea que se llevó a cabo este viernes a las 8:00. Además, las médicas de la institución informaron que la niña "se encuentra en buen estado de salud y permanece internada" y que "el recién nacido fue recepcionado y asistido por personal del servicio de neonatología". También el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, confirmó la intervención realizada a la menor y agregó: "La bebé ha nacido viva y está en neonatología del hospital" En diálogo con la radio FutuRock, Bouhid aseguró que "en el equipo interdisciplinario se decidió dar cumplimiento (al pedido) a través de una cesárea que fue realizada en el día de la fecha, debido a la avanzada edad gestacional y a su baja edad cronológica". El ministro también comentó que la niña y su madre aceptaron el procedimiento de la cesárea y que la beba sea dada en adopción sin entrar en contacto con la niña, ya que la madre había pedido que a su hija se le realizara la interrupción ilegal del embarazo contemplada en el artículo 86 del Código Penal para cuando corra riesgo la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo fuese producto de una violación. CAEN VIAJES AL EXTERIOR La cantidad de argentinos que viajaron al exterior cayó 50% este verano respecto del anterior, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. La merma afectó los viajes hacia Brasil, Estados Unidos, Chile y Uruguay, de acuerdo con un relevamiento de salidas registradas vías área, terrestre y marítima. Según informó el organismo público, entre el 23 de diciembre de 2018 y el 9 de enero de 2019 se trasladaron a esos cuatro países cerca de 760.000 turistas argentinos, 390.000 menos que en el mismo período anterior. Hacia Brasil, el país del exterior que recibe más turistas argentinos, la cantidad de viajeros pasó de más de 500.000 en el período anterior a 346.000, una baja cercana al 31%. El turismo hacia Chile generó el viaje de 188.000 personas, que representaron 125.000 menos, en la comparación entre este año y el del anterior. Y en el caso de Uruguay la merma fue de 103.000 turistas argentinos y la cifra de viajeros locales en la última semana de 2018 y la primera de 2019 alcanzó un total de unos 197.000. INFLACIÓN MAYORISTA: 73,5% El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tuvo una suba de 1,3% en diciembre y completó un avance de 73,5% en todo 2018, después de la devaluación. La cifra final para el año pasado es la más alta desde 2002, cuando la inflación mayorista llegó a un 118,2%, a la salida de la convertibilidad. FMI VS JUBILACIONES El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer que los sistemas previsionales pueden quebrar en el futuro, por lo que aconsejó a los gobiernos elevar la edad jubilatoria y bajar el pago de prestaciones. Técnicos del organismo internacional difundieron un documento en el que se advirtió a los países un posible colapso de los sistemas jubilatorios ante la "baja natalidad y un aumento de la longevidad". Según el estudio, las cajas previsionales no resisten y deben aplicar severos cambios "incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder (a la jubilación), reduciendo el tamaño de las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios".

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: