Fue convocado a través de las redes sociales. Hubo protestas en las principales esquinas porteñas, y también en otras localidades. Miles de manifestantes realizaron este viernes un nuevo "ruidazo" en calles y plazas de todo el país para rechazar el "tarifazo" aplicado por el Gobierno en todos los servicios públicos. La protesta, que constituyó el tercer "ruidazo" en contra de la administración de Mauricio Macri, comenzó a las 20 horas y fue convocada mediante las redes sociales bajo consignas como "ruidazo contra el tarifazo" y "#18Argentina a la calle". Los participantes asistieron a la manifestación con carteles, cacerolas, cornetas, bombos y otros objetos que sonaron en las principales avenidas y centros comerciales de Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero también en otras localidades de la provincia de Buenos Aires y del país. "Pasé de pagar 49 a 750 pesos de agua. No tiene ninguna explicación eso", sostuvo en declaraciones televisivas uno de los ciudadanos que protestó en el Obelisco. Otro manifestante argumentó: "La única solución para frenar esto es que el pueblo salga a la calle. De no ser así, estamos liquidados". "Esta situación no se soporta más. La plata no alcanza. Están matando al pueblo con todos los impuestos", criticó otro participante del "ruidazo". "Basta de tarifazos de los CEOs" y "la luz y el gas son un derecho, no un negocio" fueron algunos de los reiterados mensajes expuestos en las pancartas que llevaron los vecinos que se acercaron a reclamar por los aumentos. En la tradicional esquina porteña de San Juan y Boedo no faltó el ingenio popular ya que asistió una persona vestida con el traje rojo y la máscara de la famosa serie "La casa de papel", quien llevaba un cartel con la frase "Este tarifazo es un atraco".

“NO MÁS TARIFAZOS, TENEMOS SALARIOS DE HAMBRE", SE LEÍA EN UNO DE LOS CARTELES DE LA PROTESTA. BAJA CONVOCATORIA EN NUESTRA CIUDAD El "Ruidazo" no tuvo mayor acompañamiento en Campana. Con una bandera que decía "No al tarifazo", bombos, redoblantes y alguna cacerola, un grupo de alrededor de 40 personas se sumó al "Ruidazo" en nuestra ciudad. Se convocaron en la plaza Eduardo Costa e interrumpieron parcialmente el tránsito en el cruce de Av. Mitre y Av. Varela y no como suele ocurrir frente a la explanada municipal. Durante la protesta se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito para ordenar la circulación por la zona.

LOS MANIFESTANTES INTERRUMPIERON PARCIALMENTE EL TRÁNSITO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDA MITRE Y VARELA.



Baja convocatoria en nuestra ciudad:

Nuevo ruidazo contra los "tarifazos" del Gobierno en los servicios públicos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: