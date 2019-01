P U B L I C







José Abel Perdomo

Esta semana, ya conocida la inflación del año pasado que según los datos oficiales del INDEC alcanzó el 47,6%, el presidente Macri confirmó que "el camino es éste". Muchos recuerdan que en mayo de 2014 había dicho que "la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar". Debemos agregar que esla más alta de los últimos 27 años. En el año 2015 cuando ya se encontraba en plena campaña electoral agregaba, "en mi presidencia la inflación no va a ser un tema", "la inflación se produce por culpa de un gobierno que administra mal. Si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno", "eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente", incluso prometía "cuando yo veo que el 99 por ciento de los países del mundo tienen inflaciones de un dígito, si nosotros no entramos en ese grupo de países, vayámonos a la casa". Esta flagrante contradicción hace recordar, una vez más, al humorista y actor Groucho Marx quien decía, "estos son mis principios, si no le gustan tengo otros". La inflación se calcula teniendo en cuenta una canasta de consumos prefijada y que se supone es un promedio ponderado de los bienes y servicios que compra una familia. El problema es que esos bienes y servicios que se adquieren son diferentes dependiendo al sector social que integra cada familia. Es decir que el aumento de los precios no afecta a todos por igual y depende de que consuman. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, son los sectores más humildes quienes sufren en mayor medida porque sus consumos son casi exclusivos de bienes de primerísima necesidad y que por su inelasticidad aumentan en mayor medida. Estos son algunos ejemplos de estos mayores aumentos: alimentos y bebidas51, 2%, el kilo de harina 172%, arroz blanco 77%, fideos tipo guiseros 100%, pollo 64% y aceite de girasol 78%. Estos aumentos muy por encima del incremento general están indicando que los salarios perdieron en 2018 significativamente su poder adquisitivo, los de los sectores más empobrecidos perdieron por goleada. Como si esto fuera poco los despidos continúan sin solución de continuidad lo que produce un combo fatídico que derrumba el consumo y que ha provocado entre otras calamidades el cierre de más de mil panaderías. La gente ya no tiene ni para comprar pan. Aún referentes sociales muy cercanas al presidente Mauricio Macri dan cuenta de esta situación. Tal es al caso de Margarita Barrientos titular del comedor Los Piletones quien admitió en una entrevista radial que "la situación está difícil, tuvimos que abrir comedores a pedido de la gente. Aumentó mucho la cantidad de personas que vienen a comer", agregando que "la gente que menos tiene es la más afectada" por la actual política económica. Este camino que el gobierno no está dispuesto a modificar continúa ensanchando la brecha entre una minoría cada día más rica y una mayoría cada día más pobre. Esto es concentrando en pocas manos la riqueza creada por la totalidad del pueblo. La principal estrategia del gobierno para lograr la mencionada concentración consiste en que año a año los ingresos de las grandes empresas, fundamentalmente de los sectores más favorecidos, le ganen a los salarios aumentando sus rentabilidades que ya hoy y desde hace muchísimo tiempo son siderales. Confirmando que es un incumplidor serial de promesas electorales, el presidente Macri lejos de pensar irse a su casa busca desesperadamente su reelección. Como siempre el futuro sigue estando en manos de los argentinos.

Opinión:

Incumplidor serial de promesas electorales

Por José Abel Perdomo

