EC Vamos Campana: "Todos los días trabajamos para tener una ciudad mejor"

Así lo señalaron desde el espacio ciudadano quienes aseguraron que "El equipo de Vamos Campana que lidera Alejo Sarna, quien todos los días camina la ciudad y ayuda a los vecinos, se consolidó como un espacio con una fuerte presencia en la sociedad, en aquellos que mas lo necesitan y dónde mas se nota la ausencia del estado". Desde el Espacio Ciudadano Vamos Campana continúan con sus actividades, principalmente en lo referido a la parte social, donde desde el sector político destacaron que "es donde más tenemos que abocarnos porque vemos que el tejido social se está rompiendo y que no existen políticas públicas en este sentido que se dirijan contener el entramado que garantiza el buen vivir de la gente" aseguraron. En relación a las actividades que llevaron, Carla Navazzotti responsable del área social de Vamos Campana contó que "todos los días trabajamos para tener una mejor ciudad, esta vez estuvimos junto a Eugenia Tani y Maxi Saucedo entregando parte de los alimentos no perecederos que logramos comprar, gracias a lo recaudado con el equipo del área social de Vamos Campana, lo cual juntamos a partir de rifas, bonos contribución, donaciones, etcétera, porque la falta de recursos no nos impide comprometernos y ayudar a quienes lo necesitan" aseguró la dirigente peronista en Vamos Campana y añadió que "esta vez, estuvimos aportando en el barrio San Felipe, donde concurridos comedores que necesitaban ayuda, ya que según dijo una de las vecinas que lleva adelante uno de los comedores "en estas fechas que todos están de vacaciones no es mucha la gente que se acerca a colaborar", con lo cual creíamos esencial poder ayudar con los niños y niñas". Posteriormente desde Vamos Campana sostuvieron que "pensamos que los niños necesitan de nuestra ayuda todo el año y todos los años, ya que el hambre no se toma vacaciones. Los chicos van a la colonia de verano municipal y necesitan un buen desayuno, también necesitan zapatillas, por ejemplo, y no las tienen. Es importante que lo tengan, y que concurran a la colonia, porque eso genera que se fomente en los sectores más vulnerables actividades deportivas por ejemplo, que son tan importantes para el desarrollo de los chicos y chicas como la educación formal que reciben en la escuela". Para finalizar, desde el espacio concluyeron que "el equipo de Vamos Campana que lidera Alejo Sarna, quien todos los días camina la ciudad y ayuda a los vecinos, se consolidó como un espacio con una fuerte presencia en la sociedad, en aquellos que mas lo necesitan y dónde mas se nota la ausencia del estado".





EC Vamos Campana: "Todos los días trabajamos para tener una ciudad mejor"

