Integrará la Zona 5 de la Región Bonaerense Pampeana Norte y quedará libre en la primera fecha. Por eso hará su presentación en la segunda, como visitante frente a ADIP de La Plata. Esta semana se realizó el sorteo del fixture del Torneo Regional Federal Amateur 2019 y, de esa manera, Atlético Las Campanas conoció su camino en este certamen del que participarán 242 clubes que lucharán por cuatro ascensos al Torneo Federal A. El equipo de nuestra ciudad integrará al Zona 5 de la Región Bonaerense Pampeana Norte, que está dividida en seis grupos: tres de seis equipos cada uno y otros tres de cinco conjuntos. Así, luego de jugar todos contra todos, ida y vuelta, se definirán los 16 clasificados a la próxima instancia: avanzarán los ubicados en la primera y segunda posición de cada zona y también los tres terceros de los grupos de seis equipos y el mejor tercero de las zonas de cinco. El inicio de la competencia será el próximo fin de semana, aunque Atlético Las Campanas recién entrará en acción en febrero, dado que en la primera fecha quedará libre. Por eso, su presentación será en la segunda jornada frente a la Agrupación Deportiva Infantil Platense (ADIP) de La Plata como visitante. En tanto, su primer encuentro como local sería el 10 de febrero, fin de semana en el que recibirá a Sport Club de Magdalena (de la Liga de Chascomús). Para afrontar esta competencia, el equipo de nuestra ciudad se encuentra entrenando intensamente y en los últimos días disputó amistosos frente a equipos de Escobar. Además, ha sumado refuerzos como Raúl Colombo, Agustín Godoy, Franco Colliard, Michel Bustamante, Gustavo Roldán, Franco Otta y Jorge Borré, entre otros.

ATLÉTICO LAS CAMPANAS SE PREPARA PARA EL TRF AMATEUR 2019. EL FIXTURE DE LAS CAMPANAS Tras el sorteo, Atlético Las Campanas tendrá el siguiente fixture en la Zona 5 de la Región Bonaerense Pampeana Norte: Fecha 1: Libre (27 de enero). Fecha 2: visitante vs ADIP de La Plata (3 de febrero) Fecha 3: local vs Sport de Magdalena (10 de febrero) Fecha 4: visitante vs Deportivo Pila (17 de febrero) Fecha 5: local vs Everton de La Plata (24 de febrero) Fecha 6: Libre (3 de marzo) Fecha 7: local vs ADIP de La Plata (10 de marzo) Fecha 8: visitante vs Sport de Magdalena (17 de marzo) Fecha 9: local vs Deportivo Pila (23 de marzo) Fecha 10: visitante vs Everton de La Plata (31 de marzo)

Torneo Regional Federal:

Atlético Las Campanas debutará en febrero

