RIVER VS DEFENSA En un encuentro pendiente de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, River Plate enfrentará hoy desde las 20 horas a Defensa y Justicia. El Millonario (19 puntos) tiene cuatro partidos menos en el campeonato y se presentará sin Leonardo Ponzio, quien no ha podido entrenar con normalidad por dolencias físicas. La probable formación que dispondría Marcelo Gallardo sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios; Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. Por su parte, Defensa y Justicia (30 puntos) es el único escolta del líder Racing (36) y sólo debe este encuentro, por lo que busca una victoria para quedar a tiro de La Academia.

Foto: LaPaginaMillonaria MARCONE Y CAMPUZANO, LISTOS Los mediocampistas Iván Marcone (28) y Jorman Campuzano (22) firmaron ayer sus respectivos contratos y se convirtieron oficialmente en nuevos jugadores de Boca Juniors. El argentino llega procedente del Cruz Azul de México, mientras que el colombiano llega procedente desde Atlético Nacional de Medellín. REFUERZOS PARA PATRONATO Patronato cerró las incorporaciones de los delanteros Juan Apaolaza (21 años, ex Estudiantes de La Plata) y Gabriel Ávalos (28, ex Godoy Cruz), respectivamente, lo que eleva a ocho nombres la lista de refuerzos del elenco entrerriano. "El Patrón" que se encuentra en zona de descenso y marcha en la última posición de la tabla ya había incorporado a Gabriel Compagnucci (Unión), Ignacio Cacheiro (Aucas de Ecuador), Dylan Gissi (Defensa y Justicia), Gastón Gil Romero (Belgrano), Germán Berterame (San Lorenzo) y Jacobo Mansilla (San Luis de Quillota). AMISTOSO SUSPENDIDO El partido amistoso que la Selección Argentina tenía arreglado ante República Checa para el 26 de marzo en Alemania fue suspendido por decisión de la Federación del país europeo, que comunicó su decisión de no jugar fuera de sus fronteras. Según informó la AFA a través de un comunicado, en las próximas 48 horas se definirá un nuevo rival para el encuentro que en principio se mantendría en la ciudad de Dresden. En el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de marzo, Argentina enfrentará el viernes 22 a Venezuela en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. SUDAMERICANO SUB 20 Ayer se completó la primera fecha del Sudamericano Sub 20 "Chile 2019" que otorgará cuatro plazos para el Mundial de Polonia (se jugará a partir del 23 de mayo) y tres para los Juegos Panamericanos de Lima. Fue con los dos partidos correspondiente al Grupo B: Ecuador le ganó 3-0 a Paraguay, mientras que Uruguay perdió 1-0 ante Perú. Por su parte, Argentina quedó libre y recién debutará mañana frente a Paraguay. En tanto, la acción de este Sudamericano se había abierto el jueves con el Grupo A y los siguientes resultados: Venezuela 1-0 Colombia y Chile 1-1 Bolivia. Hoy comenzará la segunda fecha en esta zona con el debut de Brasil, que enfrentará a Colombia desde las 17.10. Seguidamente, desde las 19.30, Chile se medirá con Venezuela (queda libre Bolivia). BARCELONA, A CUARTOS Barcelona avanzó a los Cuartos de Final de la Copa del Rey tras vencer 3-0 a Leganés en el partido de vuelta con un tanto de Lionel Messi (los otros dos fueron obra de Dembele). Sin embargo, su pase estuvo en duda, dado que el equipo de Valencia presentó ayer una queja a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) porque en el encuentro de ida, el equipo catalán había incluido a Juan Brandáriz Movilla, conocido como Chumi, cuando el jugador debía una fecha de suspensión por acumulación de amarillas en el Barcelona B. Pero el límite de tiempo era el lunes 14, por eso, el recurso quedó desestimado y el equipo de Messi pasó a los Cuartos de Final.

