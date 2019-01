P U B L I C







"A PARTIR DEL LUNES, SE VAN A EMPEZAR A ENTREGAR VENENOS EN LAS SOCIEDADES DE FOMENTO DE CADA BARRIO Y EN EL CENTRO" NOS ADELANTÓ GONZALO BRUTTI, DIRECTOR MUNICIPAL DE BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS.





ELEONORA PENOVI, DIRECTORA DE SALUD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO ACLARA QUE CAMPANA ES UNA ZONA DE RIESGO PARA EL HANTAVIRUS POR LO QUE HAY QUE TOMAR RECAUDOS Y ACLARA QUE "LA PREVENCIÓN EMPIEZA POR CASA"

En los últimos días, La Auténtica Defensa recibió decenas de reportes por la proliferación de roedores en calles, baldíos y hasta viviendas de casi todos los barrios de la ciudad. Desde el Municipio aclaran que solo el ratón colilargo, típico de las áreas rurales, transmite el virus. Y lanza una nueva campaña de erradicación con la entrega de cebos. Pero la prevención empieza en casa, remarcan. La ciudad está en pie de guerra con sus vecinos más indeseados. En los últimos tiempos, se han multiplicado las denuncias por la presencia de ratas, desde los rincones antiguos de Campana, ambos barrios Dálmine o la zona del Hospital; hasta las retiradas zonas de Los Pioneros y Otamendi. El partido parece haber sido tomado por roedores y los reportados brotes de Hantavirus solo exacerban los temores. Pero, ¿está la situación realmente fuera de control? ¿Cuáles son los riesgos para la salud? ¿Qué dicen los especialistas y el municipio? La Auténtica Defensa recolectó testimonios de decenas de vecinos, charló con las autoridades y consultó a un experto en plagas para saber cuán fundada es la alarma. COMO UN CONEJO Si en algún lugar tiene que haber ratas es en el centro, donde se concentra la mayor cantidad de la población, abunda la disponibilidad de comida y refugio y, a su vez, los malos hábitos de prevención en la disposición de la basura fuera de las oficinas, comercios y hogares. Y si bien no hay un censo que determine densidad de roedores, la voz de los vecinos sustituye la necesidad de la encuesta. "Hola soy Martina, vecina del barrio del Club Esso, quería reportar una invasión de ratas", le informa una vecina a este medio. Asegura que tiene a estos animales "en toda la cuadra" y que han llegado a meterse en su casa. "Logramos cazar 4 pero siguen apareciendo", afirmó. "Por la zona céntrica -Castilla, 25 de mayo y De Dominicis- y las cuadras siguientes, las ves pasar por tapiales de una casa a otra", denuncia otra lectora de LAD, Miriam. "Hay que estar alertas. Hay palomas también y dicen que, si hay plaga de palomas, hay ratas", sostuvo. Magalí, vecina de Pasaje Demarco y Almirante Brown, manifiesta que en "las cercanías de la casa de los Costa es infernal el abandono y maleza", lo que convierte al lugar en un "nido de ratas". Y es que las aglomeraciones de estos mamíferos despiertan mayor preocupación. "En las vías de acceso a Axion en el día de ayer (por el domingo pasado) había un grupo grande de ratas. Intersección de Larrabure e Irigoyen, acceso a Rhasa. Estaban alrededor de la mugre que dejan los puestos de venta ambulante", escribió Gonzalo. Otra cosa que impresiona a los vecinos del centro es el tamaño de estos roedores. "Hay ratas del tamaño de un conejo", dice Gabriela. "En el Boat Club de noche son más grandes que los gatos", agrega por su parte Leonardo. En tanto que Silvia, del barrio Dálmine Nuevo, asevera que ha visto "ratas tan grandes que parecen gatos". Desde la misma zona se contacta Gastón, quien se queja de la reciente aparición "no solamente (de) ratas sino de cualquier tipo de bichos". Y grandes. "Con las últimas inundaciones, yo que vivo en el barrio Dalmine, está lleno. Sacaron de mi casa días atrás un lagarto overo de un metro y medio. Ratas hay como nunca hubo en el barrio", afirma el vecino. LA MISMA BATALLA También la Campana más allá de las rutas están combatiendo la misma batalla. "Soy Elsa del barrio Otamendi y vivo al lado del `Parque Nacional´, entre comillas, ya que el único animal autóctono que veo son ratas", dice con ironía una vecina. Cuenta además que compró un centenar de paquetes de cebo junto a "un montón de otros venenos" que hasta ahora no han pagado la inversión. "La plaga es impresionante", sentencia. Malvina se puso en contacto desde el mismo barrio y habla con resignación de "demasiadas ratas", que "se ven en las calles y zanjas y son grandes". "Soy Mónica, vecina del barrio Lubo: en las calles Namuncurá y La Rioja es impresionante la cantidad de ratas", reporta otra vecina. "Si ustedes recorren las zanjas de ese lugar pueden corroborar los huecos hechos por estos roedores", añade. También desde el barrio Lubo llega una denuncia de ratas en la zona de la estación Axion energy sobre avenida 6 de julio. En Don Francisco la situación no parece mejor. "En el barrio ha sido así de toda la vida", afirma Belén, una vecina que hasta hace poco vivía sobre la calle Busso. Sin embargo, se trata de un dato con el que los habitantes no se resignan a convivir. "Se han muerto perros por comer venenos. Por matar a las ratas hemos puesto en lugares equivocados y lamentamos la pérdida de dos mascotas. Está minado, las zanjas tienen cuevas", relata Zulma sobre lo sucedido en calle Perrone. Hay un grupo vecinal de Whatsapp en el que recientemente parece haber sido discutida esta problemática, común a las calles Comelli, Perrone, Sin Nombre I, Sin Nombre II, según señala Lorena. "Las ratas nos rompen las bolsas de basura. No son los perros, son las ratas. Se meten adentro de las bolsas. Proliferación es poco, es una invasión. Ya tenemos detectadas las cuevas donde están", asegura la vecina, como prometiendo una inminente venganza. El barrio Villanueva tampoco es ajeno a la problemática. María José se queja por un descampado sobre Castilla entre Chacabuco y San Lorenzo en el que proliferan además mosquitos y cucarachas. Muchas son las ratas que merodean Savio y Pueyrredón y que incluso se animan a hacer sus cuevas en la vereda, según Javier. Y Francisco, de Hoggins y Chiclana, está tan cansado de sus pequeños e indeseados vecinos que hace "prevención con el tema de las ratas" teniendo un cesto de basura "como corresponde" para evitar que ingresen a las bolsas, aunque de todas maneras tiene que observarlas subir por los postes y árboles. Registros similares llegan desde los barrios 9 de julio, Romano y Siderca; El Destino y La Esperanza; y de la conglomeración San Cayetano, San Luciano, 21 de Septiembre y Santa Lucía. Se recibieron reclamos desde San Jacinto, barrio donde el juego del gato y el ratón se ha invertido y son los felinos los que huyen despavoridos, de acuerdo al testimonio de Liliana, y desde lugares tan o más apartados del centro como Los Pioneros: Karina escribe diciendo que allí "está minado de ratas". También, que el veneno que le facilitó la Municipalidad "no sirve". INVASIÓN NO ES LA PALABRA CORRECTA Consultado por La Auténtica Defensa, Gonzalo Brutti, director de Bromatología y Zoonosis del Municipio, reconoce que se están recibiendo "muchísimas más denuncias" de ratas en la ciudad; pero asegura que es a consecuencia del miedo desatado por los brotes de Hantavirus en el Sur del país y más recientemente en la vecina ciudad de Zárate, en donde un trabajador portuario permanece en estado reservado tras haberse infectado con el virus. "Se han intensificado muchísimo las llamadas, las consultas y las convocatorias al área de Zoonosis en busca de veneno y de inquietudes por lo que consideran es una invasión de ratas en la ciudad" dice Brutti, para quien "no es correcta" esa expresión: "Hay una cantidad importante de roedores, pero eso es durante los 365 días del año como en otras ciudades de la provincia, el país y el mundo. Hay ciudades importantes que constantemente están tratando de combatir los roedores por las enfermedades que transmiten, y es una situación difícil de controlar muchas veces y, creo, imposible de exterminar. Por eso se habla de medidas de control de plagas urbanas", explica el funcionario. Esas "medidas de control" abarcan tácticas no solo contra los roedores sino también en detrimento de la proliferación de otros agentes infecciosos -como los mosquitos- y cuya efectividad radica fundamentalmente en su replicación dentro del ámbito doméstico. Es decir, hay que empezar por casa, mejorando el orden y la limpieza y, en zonas de alta densidad de ratas, colocando barreras físicas que bloqueen su ingreso. "A partir del lunes, se van a empezar a entregar venenos en las sociedades de fomento de cada barrio y en el centro, ayudando al ciudadano para que pueda utilizarlo contra los roedores que pueda haber en su domicilio", adelanta Brutti en su diálogo con LAD. "Sería bueno que cada uno adquiera más veneno y lo implemente, porque no se trata de una fumigación, sino que hay que ir reemplazando los cebos", advierte. Leandro Francica, de la empresa Fumigaciones Técnicas, da el mismo consejo. Afirma que está "teniendo un montón de trabajo por gente que tiene ratas", pero aclara que "siempre hubo" y es más un reflejo ante "el tema del Hantavirus". "En los trabajos que yo hice nunca he visto el ratón colilargo (transmisor del Hantavirus)", subraya Francica. No obstante, a esta altura del año ya eran tres los casos de vecinos infectados por el virus en 2018, según datos compartidos por el Municipio esta semana. Entonces, ¿dónde se esconde el ratón? QUE LOS HAY, LOS HAY Francica precisa que en la zona urbana de Campana las especies más comunes de ratas son la rattus norvegicus y la rattus rattus. La primera suele habitar en techos y árboles, mientras la segunda es una experta cavadora. Otra especie habitual es el ratón o laucha. Estos animales no son inofensivos: entre otras enfermedades, pueden transmitir la bacteria causante de la leptospirosis, una infección bacteriana que, en su forma leve, suele presentar síntomas parecidos a los de un cuadro gripal. Una infección por hantavirus, también en su presentación más moderada, puede llegar a ser confundida con un padecimiento rutinario. Pero su agente vector es otro: el ratón colilargo (oligoryzomys longicaudatus), especie endémica de Argentina y Chile y que prolifera en las áreas rurales, la de Campana incluida. "Sí, hay ratones colilargos", responde sin vueltas Brutti, director de Bromatología y Zoonosis. "En zona periurbarnas, cerca de la parte rural, puede haber presencia. No es el más común, pero los hay", amplia el funcionario. La especie puede hallarse en el continente y también el sector insular: por eso, recuerdan desde el Municipio, tienen que tener especial cuidado los turistas que durante el verano puedan llegar a elegir el delta campanense como destino. Pero aunque el ratón colilargo aceche, la salud de los campananeses prevalece. En la ciudad no se ha registrado ningún caso de infección por hantavirus en lo que va del 2019. Tampoco hay pacientes bajo estudio. "Por ahora no hemos tenido más que consultas, porque la gente realmente está muy asustada por lo que escucha en los medios, por eso debemos prevenir y ante la duda consultar al médico", comenta Eleonora Penovi, directora de Salud Comunitaria y exjefa de epidemiología del Hospital Municipal San José. "Sabemos que epidemiológicamente somos una zona endémica, es decir, una zona de riesgo para hantavirus. Como es una enfermedad viral y la cepa que hay en Campana y provincia no se contagia entre humanos, tenemos medidas preventivas. Y como en el dengue, esa prevención empieza por casa", recuerda la médica. En línea, Brutti transmite calma. "Lo más importante es llevar tranquilidad a la población: no hay que alarmarse de más, hay que preocuparse durante todo el año", solicita el funcionario. Las ratas están, sus enfermedades también y hay que saber cómo lidiar con ellas.

LA PRESENCIA DE ROEDORES GENERA MUCHA INCERTIDUMBRE EN LA POBLACIÓN, DADAS LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LOS CASOS DE HANTAVIRUS MEDIDAS DE CONTROL Desde el Municipio, aconsejan las siguientes medidas de control de roedores: - Colocar barreras físicas en aberturas, chimeneas, rejillas o desagües para evitar el ingreso de roedores al hogar. - Evitar la acumulación de basura. Sacar la basura en los horarios designados y en bolsas cerradas y resistentes. Limpiar los contenedores y tachos de basura. - Evitar la acumulación de agua. - Evitar la entrada a galpones, talleres y espacios cerrados en general abandonados o en desuso. De ser imprescindible, realizar una limpieza húmeda del lugar, procurando utilizar barbijo y guantes. Evitar el contacto de las manos sucias con la cara. - Desinfectar con lavandina diluida en agua al 10 por ciento o con amonio cuaternario. En ningún caso mezclar con detergente, ya que es tóxico. Aplicar sobre pisos y paquetes de productos adquiridos en supermercados. - Disponer cebos en diferentes lugares del hogar y reponerlos con periodicidad. Evitar la presencia cercana de niños y animales. - Entrega gratuita de cebos: Dirección de Bromatología y Zoonosis (Alberdi 1560), de lunes a viernes de 6 a 14 horas.





MARTINA NOS ENVÍO ESTA FOTO COMO DOCUMENTO DE SU LUCHA CONTRA LA "INVASIÓN DE RATAS" COMO ELLA LO DEFINIÓ A LA PRESENCIA DE ROEDORES EN LA ZONA DEL CLUB ESSO.





"TOTAL FALTA DE RESPONSABILIDAD DE LA POBLACIÓN. TENEMOS EL PROBLEMA DE LA ENFERMEDAD DE LAS RATAS Y TIRAN ESTO FRENTE AL CEMENTERIO, PUERTA DE ENTRADA Nº2. CONTIENE HASTA RESTOS DE CARNE ANIMAL", EXPRESA RODOLFO A TRAVES DEL WHATSAPP DE LA AUTÉNTICA DEFENSA, FOTO INCLUÍDA. PRIMERA VÍCTIMA FATAL POR HANTAVIRUS EN BUENOS AIRES Tahis Pérez, una joven de 34 años, falleció en una clínica privada de La Plata luego de ser internada por haber contraído hantavirus. Se trata de la primera víctima fatal registrada en la provincia de Buenos Aires en los últimos 47 días. Pérez había sido derivada al sanatorio desde la localidad de Castelli, donde contrajo el virus. Ingresó a la clínica Ipensa el lunes pasado; dos días más tarde la internaron en la unidad de terapia intensiva. Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron a Infobae que "se trata de un caso de ratón a persona, distinto a lo que ocurre en Epuyén". Creen que el contagio pudo haber sido en un galpón de la estancia donde vivía. OTRA VICTIMA EN CHUBUT Falleció una mujer oriunda de la localidad chubutense de Trevelin y eleva a 11 las víctimas fatales del brote de hantavirus en esa provincia, a los que se suman los tres muertos por la enfermedad en Buenos Aires, Entre Ríos y Salta, sumando 14 en todo el país. La mujer fallecida tenía 49 años y estaba internada en el hospital de Esquel, según informó hoy el ministerio de Salud de la provincia. La mujer fue identificada como Susana Briones, madre de Jessica Luengo, muerta por hantavirus. Los médicos intuyen que Briones pude haber contraído hantavirus mientras cuidaba a su hija. Como la mujer estuvo en aislamiento en su casa se da por supuesto que no contagió a nadie. Mientras, continúan internadas en el hospital de Esquel otras 27 personas que contrayeron el virus. A su vez, hay otra persona afectada en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, y hay que sumar a otro enfermo de hantavirus en Chile.

De ratones y vecinos:

Las denuncias por "invasión de ratas" se multiplican por el miedo al hantavirus

