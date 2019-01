La histórica Pulpería Cultural "La Federal" cierra sus puertas

El lugar albergaba numerosos objetos de valor histórico, los cuales han sido puestos a la venta por sus dueños. "La falta de apoyo del Gobierno a la cultura, las tarifas impagables y la caída en el consumo le han arrebatado a la Ciudad otro espacio cultural más" sostuvo el Concejal Rubén Romano, quien visitó el lugar. Durante años, la histórica Pulpería Cultural La Federal fue una de las pocas atracciones turísticas de nuestra Ciudad. Un emprendimiento familiar que era visitado por quienes llegaban a Campana buscando ver objetos entrañables, tradicionales, que recogen las raíces y la tradición nacional. Incluso, suplementos especiales, programas de televisión, y producciones de las más variadas eligieron este rincón de la Ciudad situado en la esquina de Colón y Cándido Cabrera, para difundir el acervo cultural. Abrió sus puertas en 2004, cuando la familia Fernández cedía parte de su vivienda a un emprendimiento que supo cobijar en su interior, además, el Museo de la Soberanía "Capitán Fausto Gavazzi". Por eso, el anuncio del cierre de la Pulpería causó tristeza en la Comunidad, y preocupación ante la desaparición de uno de los espacios culturales de nuestra Ciudad. "Duele encontrarse con este tipo de casos. Y mucho más cuando además, se pierde un espacio para la cultural campanense que se ha constituido como uno de los pocos atractivos turísticos de Campana. La falta de apoyo del Gobierno a la cultura, las tarifas impagables y la caída en el consumo le han arrebatado a la Ciudad otro espacio cultural más" manifestó el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, quien se acercó hasta el lugar acompañado por Joel Vallomy, integrante del Consejo partidario. "Este lugar tuvo que cerrar debido a la falta de apoyo a espacios culturales de parte del gobierno tanto Nacional, Provincial como Municipal. Porque además de haber ignorado este lugar el propio Municipio, el aumento de las tarifas y la falta de visitantes por la caída del consumo han contribuido al cierre de un lugar emblemático para nuestra Comunidad, que además conserva numerosos objetos de valor histórico, y le dio espacio al recuerdo de los ex combatientes de Malvinas al albergar al Museo de la Soberanía "Capitán Fausto Gavazzi". Pedro, quien llevaba adelante el emprendimiento, a su vez contó: "Algunos Gobiernos han tenido el atino de haber jerarquizado este lugar, apoyando este proyecto cultural que se ha ido plasmado con el tiempo. Más de cien cantores del ámbito nacional han pasado por acá. Se han presentado libros, han surgido muchos jóvenes artistas. Y nos manteníamos con la gastronomía, la venta de empanadas, para poder sobrevivir. Este lugar además fue visitado por numerosas escuelas. Pero en estos últimos tres años ningún Secretario de Cultura tuvo la delicadeza de llamarme o venir". Dolido por la situación que atraviesa, el vecino agregó: "Yo no soy de ir a pasear por los pasillos de la Municipalidad, corriendo a los funcionarios. Todo esto es muy doloroso, y por eso hasta acá llegamos. No pido un subsidio, sino articular para que podamos trabajar. Hoy por hoy estoy subsistiendo con las cosas que voy vendiendo". Por último, el Doctor Romano aseguró que "la cultura y el arte siempre deben tener un lugar de preponderancia en la agenda del Municipio, más aún cuando se trata de espacios o personas de nuestra Ciudad. Desde hace tiempo Campana no tiene designado a un Secretario de Cultura que se ocupe exclusivamente de cuestiones como éstas, y allí denota la importancia que representa para este Gobierno la Cultura" concluyó.

Romano visitó el lugar y dialogó con sus responsables





El lugar alberga numerosos objetos de valor hostoricos.



La histórica Pulpería Cultural "La Federal" cierra sus puertas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: