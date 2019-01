La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Casaretto: "Romano y Calle deberían tener la dignidad de no ir a San Cayetano"







"Hace solo tres años y medio atrás que los vecinos estaban tapados por el agua por la falta de obras; y en este tiempo el intendente Abella transformó el barrio, logrando que hoy no corran peligro de perder sus bienes con otra lluvia", aseguró la concejal de Cambiemos. "Es vergonzoso que concejales que nunca visitaron San Cayetano, ahora lo hagan para figurar en los medios. Romano y Calle deberían tener la dignidad de no ir al barrio por respeto a los vecinos", manifestó la concejal integrante del Bloque Cambiemos, Marina Casaretto. "Hace solo tres años y medio atrás –añadió la edil- que los vecinos estaban tapados por el agua por la falta de obras; y el intendente Sebastián Abella hizo en este tiempo una transformación profunda en el barrio, logrando que hoy no corran peligro de perder sus bienes personales con otra lluvia". Además, indicó que "al kirchnerismo no le da la cara para ir a hablar de un polideportivo. Se olvidaron que al barrio lo refundó la gestión Abella después de la inundación del 2015 con obras que no hicieron en 60 años". "Romano, que conoció San Cayetano a los 70 años, por respeto a los vecinos no debería ir más; y si tiene la dignidad de ir que sea para pedirles perdón por tantos años de desidia que dejó el partido que él representa allí", aseveró Casaretto. Para concluir, sostuvo que el intendente Abella en sus tres años y medio de gestión hizo en el barrio obras estructurales inéditas, que incluyó trabajos hidráulicos para mitigar inundaciones; pavimentación y mejoramiento de muchas calles; y nuevas luminarias, entre otras mejoras.

Marina Casaretto también resaltó las obras inéditas que hizo la gestión de Abella en San Cayetano.



