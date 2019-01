La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Copa Federación:

Hoy debutan La Josefa y Defensores de La Esperanza







El subcampeón de la Liga Campanense recibe a Villariño en cancha de Puerto Nuevo, mientras que "el Defe" visita a La Sonia de José C. Paz. Llegó el día. Los equipos campanenses pondrán primera en la Copa Federación 2019, el certamen regional organizado por la Federación Norte de Fútbol que otorga un boleto para el próximo Torneo Regional Federal Amateur (ex Federal C). Este domingo verá en acción a dos de los tres conjuntos de nuestra ciudad que participarán de la competencia: el Club Atlético La Josefa, que recibirá a Villariño por la primera fecha de la Zona 5; y Defensores de La Esperanza, que visitará a La Sonia de José C. Paz (que compite en la Liga de Escobar), por la jornada inaugural de la Zona 7. Por su parte, Real San Jacinto quedará libre en la primera fecha, dado que La Catedral de Hurlingham se bajó del certamen y dejó con solamente tres equipos a la Zona 6. LA JOSEFA. El subcampeón de la Liga Campanense de Fútbol 2018 jugará como local en cancha de Puerto Nuevo desde las 17 horas. Lo hará frente a Villariño, equipo de la localidad Malvinas Argentinas, que participa de la Liga Noroeste y busca a través de este campeonato su clasificación al Torneo Regional Amateur Federal. Bajo las órdenes del cuerpo técnico conformado por Marcelo Tornatori, Brian Geuna, Darío González, Lucas García y Daniel Aguirre, los jugadores de La Josefa realizaron una intensa preparación para esta Copa Federación. Y en este debut, el primer equipo titular formará con Lucas Godoy; Favio Ostorero, Nery Ávalos, Sebastián Nicolini, Ezequiel Migueles; Facundo Rimbaud, Gonzalo Maidana, Javier González; Mauro Soler; Pablo Tornatori e Iván García. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Ezequiel Urbina, Fernando Criado, Lucas Ávalos, Fernando Duré, Maximiliano Peralta, Jonatan Gómez y Matías Grassi. Esta Zona 5 que integran La Josefa y Villariño se completa con dos equipos zarateños: Sarmiento y Social Obrero. LA ESPERANZA. Después de haber participado en el Torneo Federal C en 2017 y de terminar en la tercera posición en el Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense, "El Defe" buscará ser protagonista de esta Copa Federación 2019. Su debut será esta tarde como visitante, desde las 17 horas, frente a La Sonia de José C. Paz. Al igual que La Josefa, el Verdinegro también ha realizado una preparación especial para afrontar esta competencia bajo las órdenes de Cristian Tejera y el profe Andrés Peluffo. Y para el debut, el DT decidió la siguiente formación titular: Daniel Doello; Santiago Aguilar, Brian Aranda, Matías Andrusyszyn, Sergio Robles; Federico Godoy, Gonzalo Ramos, Maximiliano Díaz, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. Esta Zona 7 que integran Defensores de La Esperanza y La Sonia se completa con dos conjuntos de Zárate: Lima FC y Maipú.

LA JOSEFA JUGARÁ DESDE LAS 17 HORAS EN CANCHA DE PUERTO NUEVO.





DEFENSORES DE LA ESPERANZA SERÁ VISITANTE EN JOSÉ C. PAZ. TODAS LAS ZONAS Esta Copa Federación Norte 2019 contará con la participación de 26 equipos que se dividirán en siete grupos: -Zona 1: River Plate (Chacabuco), Argentino (Chacabuco), Obras Sanitarias (Arrecifes) y Villa Italia (Salto). -Zona 2: La Esperanza (San Pedro), Las Palmeras (San Pedro), 12 de Octubre (San Nicolás) y Maristas (Pergamino). -Zona 3: Pabellón de Marcos Paz (Mercedes), Central Buenos Aires (Zárate) y A.T.I.L.R.A (Luján). -Zona 4: Don Orione (Claypole), San Martín, Deportivo Universitario y Pilar Unidos. -Zona 5: Sarmiento (Zárate), Social Obrero (Zárate), Parque Villarino y La Josefa. -Zona 6: Belgrano (Zárate), Paraná (Zárate) y Real San Jacinto. -Zona 7: Maipú (Zárate), Lima FC (Zárate), Defensores de La Esperanza y La Sonia de José C. Paz. En tanto, los enfrentamientos de esta primera fecha son: -Zona 1: Villa Italia de Salto vs. Obras Sanitarias de Arrecifes y River Plate de Chacabuco vs. Argentino de Chacabuco. -Zona 2: 12 de Octubre de San Nicolás vs. Maristas de Pergamino y La Esperanza de San Pedro vs. Las Palmeras de San Pedro. -Zona 3: SAPA de Marcos Paz vs. Central Buenos Aires de Zárate. Libre: Atilra de Luján. -Zona 4: Pilar Unidos vs. Universitario y Orione vs. San Martín 09. -Zona 5: La Josefa vs. Villarino y Sarmiento de Zárate vs. Social Obrero de Zárate. -Zona 6: Belgrano de Zárate vs. Paraná de Zárate. Libre: Real San Jacinto. -Zona 7: La Sonia vs. Defensores de La Esperanza y Maipú de Zárate vs. Lima FC.

Copa Federación:

Hoy debutan La Josefa y Defensores de La Esperanza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: