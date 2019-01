La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Bloque UV Más Campana: "El Municipio tiene que ordenar sus prioridades"







Concejales del bloque de la UV Más Campana siguieron su recorrida por la ciudad y señalaron la ausencia del Municipio en muchos barrios de Campana y la realización de obras parciales e incompletas. "La verdad es que nos parece que el Municipio de Campana tiene que reordenar sus prioridades de gestión y direccionar los esfuerzos hacia los lugares que más lo necesitan. En las últimas semanas vimos varios llamados a licitación para hacer obrar en plazas del centro de la ciudad, también se remodeló la Rocca, pero la realidad es que hay muchos vecinos en los barrios que necesitan con más urgencia de la intervención del Municipio", resaltaron los ediles. "En nuestras recorridas permanentes por toda la ciudad estuvimos en el Barrio Los Pioneros, que está totalmente olvidado, y además le quieren poner un peaje. En el barrio presentan muchos problemas con el zanjeo, presencia de roedores, falta de acceso a servicios básicos y calles intransitables". "También estuvimos en Las Campanas. Ahí vimos que las calles que asfaltaron para las elecciones del 2017 ya están rotas, y que además no tuvieron en cuenta la problemática de los desagües pluviales que se encuentran cerrados y producen estancamiento de agua". "En el Barrio Albizola, la realidad no cambia. Desde el 2015, el Municipio no realiza ninguna tarea de mantenimiento en el barrio. Las ramas y recolección de montículos en general es inexistente; y las calles de tierra no tienen mantenimiento alguno". "Además visitamos el barrio Romano, donde la calle de acceso está intransitable. Presenta falta de limpieza y poca iluminación. El poco RAP que existió ya está desapareciendo y la tierra va ganando terreno". "Las tasas municipales llegan a todos los vecinos y con aumentos desde el 2015 pero la contraprestación es inexistente; en lugar de mejorar los servicios municipales, los vecinos piensan que empeoraron desde 2015 en adelante. Les cobran más y tienen menos respuesta de la Municipalidad". "Sería bueno saber qué está haciendo la Secretaría de Descentralización a cargo de Sergio Roses que no se está ocupando de los problemas de estos barrios". "Las obras y la inversión del Estado deben estar bien enfocadas, considerando las prioridades de los vecinos y deben hacerse con la calidad necesarias para que esta inversión no se destruya en el corto plazo y que no genere más problemas a los vecinos por la falta de planificación", concluyeron.







