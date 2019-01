La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/ene/2019 Básquet:

Lautaro Toranzo se sumó a Presidente Derqui







El jugador surgido en el CCC vuelve al Torneo Federal. El alero campanense Lautaro Toranzo regresa a un equipo de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): en este receso de verano se sumó a Presidente Derqui, conjunto dirigido por Esteban Sánchez que está disputando el Torneo Federal (tercer escalón de la estructura del básquet argentino). Presidente Derqui ha tenido un gran comienzo en la División Bonaerense con ocho victorias en once presentaciones, pero aún así ha decidido reforzar su plantilla con Toranzo, quien ocupará la ficha Sub 23 que deja Federico Mazzonelli y se reencontrará con el "Turco" Sánchez, que ya lo había dirigido en el Club Ciudad de Campana, donde se formó el alero. Después de jugar el Torneo Provincial de Clubes 2017/18 con el Tricolor, Lautaro había emigrado a Belgrano de San Nicolás para jugar el Torneo Federal y posteriormente, para el inicio de la temporada 2018/19 se había incorporado a Oberá Tenis de Misiones, equipo que participa de la Liga Argentina (ex TNA, segundo escalón del básquet argentino). Sin embargo, en Oberá disputó tan solo ocho partidos, con promedio de 4,4 puntos antes de ser dado de baja para abrirle espacio al estadounidense Tireek Jewell. Y así surgió la posibilidad de incorporarse a Presidente Derqui. "Creo que los objetivos personales van a ir acompañados de los grupales. Estamos para buenas cosas porque el grupo viene bien y yo creo que vengo a darle una mano grande", contó Toranzo en diálogo con el Diario Resumen de Pilar. "Aspiro a llegar a lo máximo que podamos. Creo que si el grupo está unido podemos conseguir grandes cosas. De mi parte, lo que más quiero es poder darle una mano al equipo", agregó el alero de nuestra ciudad.



LAUTARO TORANZO SE FORMÓ EN EL CCC. FUE PARTE DEL TRICOLOR EN EL TORNEO PROVINCIAL 2017/18.



Básquet:

Lautaro Toranzo se sumó a Presidente Derqui

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: